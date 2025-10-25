El pueblito santafesino del "Puente de los Ingleses" de principios del siglo XX

Ubicado a 47 kilómetros de Rosario y con más de un centenario de vida, la localidad de Andino, también conocida como Pueblo Andino, encierra dentro de sus fronteras uno de los puentes carreteros del siglo XX mejores conservados de la Argentina.

El trazo emplazado sobre el rio Carcarañá que une el enclave con Aldao, no sólo es una estructura histórica que forma parte de la línea del Ferrocarril General Mitre, sino que a lo largo de los años supo erigirse como un patrimonio cultural de la región que atrae a miles de turistas por sus características.

Es que el bautizado también como "Puente de los Ingleses", por el origen de los capitales que permitieron su concreción entre 1885 y 1886, detenta en su fachada ladrillos que embellecen los arcos de estilo romano y que desde hace décadas desafían sin temor al paso del tiempo.

Qué hacer en Andino, el pueblo con el puente carretero de principios del siglo XX

Además de visitar el "Puente de los Ingleses", Pueblo Andino invita a disfrutar del turismo rural, con sus chacras y huertas que engalan el paisaje. También, se puede alquilar bicicletas para recorrer los caminos rurales que rodean la localidad, ideales para quienes buscan contacto directo con la naturaleza sin exigencia física.

Otra opción reside en el Museo Histórico y Paleontológico Tito Zuddas que alberga fósiles de la megafauna local rescatada en las orillas del río Carcarañá, la Cascada Corazón de Margaritas con ejemplares de eucalipto secos y el Circuito Natural para transitar el área protegida de una extensión de 80 hectáreas y un recorrido total aproximado de 15 km.

Cómo llegar a Andino, el pueblito santafesino con el "Puente de los Ingleses"

Para llegar a Andino desde Rosario en auto, se deberá tomar la Ruta Nacional 11 hacia el norte, pasando por localidades como Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán y San Lorenzo. El trayecto continúa por Ricardone y Aldao, hasta arribar al pueblo del "Puente de los Ingleses".