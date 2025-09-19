El destino a 70 kilómetros de Capital: un pueblo ideal para una escapada de primavera

Dónde queda el pueblo para escapar de la Ciudad de Buenos Aires.

General Las Heras, ubicada a unos 70 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, emerge como una opción ideal para quienes buscan una escapada de primavera sin alejarse demasiado. Con unos 18.000 habitantes, este municipio combina silencio de pueblo, naturaleza, gastronomía criolla y espacios rurales que invitan a desconectarse de la rutina urbana.

Fundada en 1864, Las Heras creció lentamente, impulsada por el ferrocarril desde 1872, y conserva aún su perfil pintoresco: casas de más de 100 años, cascos históricos bien cuidados, la capilla del Instituto San Luis Gonzaga con murales de Antonio Berni pintados en 1981, locales de campo y arroyos que bordean su paisaje. Todo ello lo convierte en un destino acogedor en primavera, cuando brotan las flores y despiertan los tonos verdes.

Qué hay para hacer en General Las Heras

Para quienes disfrutan del aire libre, General Las Heras ofrece varias actividades de campo: paseos por estancias, visitas a casas de campo, comidas al aire libre con leña, recorridos tranquilos por caminos rurales, y asados tradicionales en espacios abiertos. También es atractivo para los amantes de la pesca, que pueden acercarse a los arroyos Rodríguez y Morales para pescar en un entorno natural.

El casco histórico merece especial atención: la farmacia antigua, los almacenes atendidos por sus dueños, espacios verdes locales, plazas con sombra, comercios locales donde se revive la tradición y la hospitalidad típica de pueblo. Es ideal para pasear, sacar fotos, tomar mate bajo los árboles y disfrutar sin apuro.

Cómo llegar a General Las Heras desde Capital Federal

Llegar desde Buenos Aires es relativamente simple: en auto, la ruta va por la Autopista Ezeiza-Cañuelas conectando luego con la Ruta 6. También hay colectivos (líneas 136 y 322) y combinaciones de trenes en ciertas secciones que permiten hacer el viaje si no tenés auto. El trayecto en auto suele demandar alrededor de 50-60 minutos, dependiendo del tráfico.