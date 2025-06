Cuáles son las 5 preguntas que todo profesional argentino se hace sobre su trabajo

En Argentina cada vez más personas buscan cambiar de empleo y comienzan a tener diferentes cuestionamientos en torno a los a salarios, los beneficios del home office, el uso de la inteligencia artificial y la cultura empresarial. En ese contexto, una encuesta determinó las 5 preguntas que todo profesional se hace sobre su trabajo.

Cuáles son las 5 preguntas que todo profesional argentino se hace sobre su trabajo

La consultora Michael Page, especializada en reclutamiento de talentos medios a ejecutivos, analizó las inquietudes a nivel global en más de 50.000 profesionales y señaló que las organizaciones que logren dar respuestas claras sobre ciertas cuestiones clave serán las más atractivas potenciales empleados. Entre las inquietudes que las personas suelen tener a la hora de buscar un trabajo se encuentran:

1.¿Pueden satisfacer mis expectativas salariales?

De acuerdo al estudio Talent Trends 2025, tener un buen salario sigue siendo una prioridad para los profesionales y solo el 35% cree que la estructura salarial en su empresa es justa o clara. Actualmente, negociar la remuneración es más habitual que antes y, de quienes lo intentaron el último año, solo el 39% tuvo éxito. Especialmente en Argentina, el análisis señala que 1 de cada 5 personas percibe una brecha salarial de género, aunque la percepción cambia según a quién se le pregunte: el 40% de las mujeres creen que hay una brecha y solo el 11% de los hombres está de acuerdo.

La búsqueda laboral creció en un 5% respecto del año pasado

2. ¿Cuáles es la flexibilidad del puesto?

La flexibilidad en la modalidad de trabajo es, junto al salario y los beneficios no remunerativos, un factor innegociable al evaluar una oferta laboral. TPor eso, un 67% de los talentos en Argentina buscaría otro empleo si se les exigiera aumentar la presencialidad en la oficina. Desde Michael Page señalan que si bien todavía el modelo híbrido se mantiene, no hay garantías a futuro. Su eficacia es un factor que aún general controversia. El 42% de los profesionales argentinos cree que son más productivos en su casa. Para el 46% de los empleadores, trabajar desde casa o en la empresa no modifica en la productividad, para un 33% es mejor en la oficina, para un 15% en casa y un 6% no sabe.

3. ¿Existe una orientación clara sobre el uso de la IA en las empresas?

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, a pesar de que la inteligencia artificial ha crecido exponencialmente en los últimos 12 meses. En Argentina, el 81% de los profesionales las usa al menos una vez por semana, pero no están esperando instrucciones: el 57% lleva sus propias herramientas de IA al trabajo, el 67% dijo que mejoran su calidad de desempeño y el 63% su productividad. Sin embargo, las capacitaciones sobre el uso de la IA son débiles y mayormente ausentes. Lo que demuestra una falta de supervisión y seguridad al respecto.

A pesar de que los empleados usan la IA, las capacitaciones sobre su uso son débiles o ausentes

4. ¿Nos están vigilando cuando estamos trabajando? ¿Confían en nosotros?

Las tensiones en torno a la productividad, el home office y el monitoreo de empleados pusieron en evidencia fisuras en la relación entre empleadores y colaboradores. Hoy solo un 5% de los profesionales argentinos siente que hay confianza absoluta en este vínculo. El 58% de trabajadores se sienten vigilados o no están seguros de estarlo, lo que genera duda y ansiedad. Un 23% cree que su compañía utiliza softwares para observarlos. Frente a esta situación, la confianza y la transparencia se vuelven las nuevas ventajas competitivas

5. ¿Cuán auténtico puedo sentirme en mi trabajo?

Una de las cosas que más le importan a las personas son los entornos donde pueden mostrarse tal como son. Sin embargo, solo un 23% cree que su empresa es inclusiva, ese porcentaje que cae notablemente en quienes están en búsqueda laboral activa. Y solo el 38% dice que puede ser auténtico en su compañía, cifra que desciende al 30% entre los que buscan un nuevo empleo. La discriminación se presenta nuevamente como un problema, motivado por diferencias de edad, estatus socioeconómico, el género, religión o creencias.

La discriminación tuvo fuertes impactos en el desempeño de los empleados encuestados

De la encuesta participaron en Latinoamérica 11.120 personas, que se encuentran empleadas (58%), están desempleadas o en búsqueda activa de trabajo (29%), se desempeñan de manera autónoma (9%) o no lo especifican (4%). Un 68% son hombres, un 31% mujeres y un 1% de género no binario. Un 36% tienen entre 40 y 50 años, un 32% más de 50 y un 25% entre 30 y 40. Más de la mitad tiene cargos de liderazgo y un 25% no tiene responsabilidades gerenciales