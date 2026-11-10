El emotivo encuentro entre el papa León XIV y una joven con piel de cristal en Córdoba

Así fue el emotivo encuentro entre el papa León XIV y una niña con piel de cristal en Córdoba: las imágenes.

El papa León XIV protagonizó un emotivo momento durante su visita a Córdoba con una niña con epidermólisis bullosa, una enfermedad comúnmente conocida como “piel de cristal”. En el marco de las actividades que está realizando en Argentina y minutos antes de celebrar una misa multitudinaria en la capital de la provincia, el Sumo Pontífice compartió un tierno saludo y una breve conversación con la joven y su madre.

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Julieta Maldonado, quien en sus redes sociales comparte información sobre su vida diaria y las dificultades que conlleva su afección, es la cordobesa que compartió el sentido episodio con León XIV. “La Güera” (tal es su usuario en redes sociales) fue una de las protagonistas de la jornada, que continuará con el regreso del papa a Buenos Aires por la noche para tener un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La historia de La Güera, la influencer cordobesa que muestra cómo es vivir con piel de cristal

Julieta Maldonado, conocida popularmente como La Güera, es una influencer y tiktoker cordobesa que utiliza sus redes sociales para contar cómo es convivir con epidermólisis bullosa. A través de sus publicaciones, comparte experiencias de su vida cotidiana y busca generar conciencia sobre una enfermedad poco conocida.

Julieta fue diagnosticada desde su nacimiento y tiene una hermana, Lourdes, que también convive con la misma condición. En noviembre de 2024, cuando tenía 26 años, contó en una entrevista con Cadena 3 que vivir con piel de cristal representa un desafío cotidiano: las ampollas, las molestias y el dolor forman parte de una realidad con la que debe aprender a convivir.

En sus testimonios también habló de las dificultades que encontró para desarrollar actividades cotidianas de manera independiente. Entre ellas mencionó conseguir trabajo, viajar sola en colectivo y enfrentar los prejuicios y las miradas de otras personas. Sin embargo, destacó los avances que consiguió con el acompañamiento de su familia y su deseo de construir una vida autónoma.

En una entrevista publicada por Expresión Norte en febrero de 2025, contó que entre sus proyectos estaban escribir un libro sobre su historia, tener su propia casa y desarrollar una marca de ropa inclusiva, pensada para personas que conviven con condiciones similares. También explicó que comparte su experiencia en redes para ayudar a que otras personas conozcan la enfermedad y comprendan sus particularidades.

¿Qué es la epidermólisis bullosa, la extraña condición que padece la mujer que saludó al papa?

La epidermólisis bullosa (EB), también conocida como piel de cristal o piel de mariposa, es una enfermedad genética poco frecuente que provoca una fragilidad extrema de la piel. Las personas que la tienen pueden desarrollar ampollas, heridas y lesiones ante roces o traumatismos mínimos, debido a que las distintas capas de la piel no cuentan con la resistencia necesaria para mantenerse unidas. También puede afectar las mucosas, como las de la boca y el esófago.

Se trata de una condición que puede manifestarse desde el nacimiento y que presenta distintos grados de gravedad, según el tipo de epidermólisis bullosa. En algunos casos, las lesiones se concentran principalmente en manos y pies, mientras que en otros pueden comprometer distintas partes del cuerpo y generar complicaciones. No es una enfermedad contagiosa y, aunque existen tratamientos y cuidados destinados a aliviar los síntomas y prevenir complicaciones, todavía no tiene una cura definitiva.

¿Cómo sigue el itinerario del papa León XIV en Argentina?

Tras realizar una misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, seguida de un momento de oración y encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El itinerario del día incluirá además una nueva parada en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires.

El miércoles 11 de noviembre, la jornada de cierre se trasladará al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires para brindar su mensaje a las personas privadas de la libertad. Más tarde, encabezará un acto mariano en la Basílica Nuestra Señora de Luján, para finalmente dirigirse al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires "Ministro Pistarini", desde donde emprenderá el viaje hacia Perú, finalizando una visita histórica en Argentina.