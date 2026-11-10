Papa León XIV EN VIVO, día 3: misa en Córdoba, papamóvil y vigilia con jóvenes en Palermo

La agenda oficial del papa León XIV en Argentina para este martes 10 de noviembre. Según el programa oficial de la Santa Sede y el cronograma de la Conferencia Episcopal Argentina:
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7.30 — Salida en avión desde Aeroparque hacia Córdoba.
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9.00 — Llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.
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10.00 — Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA.
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15.15 — Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
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16.55 — Salida desde Córdoba hacia Buenos Aires.
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18.10 — Llegada a Aeroparque.
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20.15 — Vigilia con los jóvenes en el Monumento
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