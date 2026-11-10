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Papa León XIV EN VIVO, día 3: misa en Córdoba, papamóvil y vigilia con jóvenes en Palermo

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El papa León XIV viaja este martes 10 de noviembre a Córdoba, donde a las 10 celebra la Misa por la Santificación del Pueblo Argentino en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), recorre en papamóvil el centro de la ciudad y se reúne con el clero en la Catedral. Por la noche vuelve a Buenos Aires para encabezar, desde las 20.15, la vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

León XIV

La agenda oficial del papa León XIV en Argentina para este martes 10 de noviembre. Según el programa oficial de la Santa Sede y el cronograma de la Conferencia Episcopal Argentina:

  • 7.30 — Salida en avión desde Aeroparque hacia Córdoba.

  • 9.00 — Llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.

  • 10.00 — Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA.

  • 15.15 — Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

  • 16.55 — Salida desde Córdoba hacia Buenos Aires.

  • 18.10 — Llegada a Aeroparque.

  • 20.15 — Vigilia con los jóvenes en el Monumento

 

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Un millón y medio de hostias para tres misas

Para las misas de Córdoba, Palermo y Luján se calcularon más de 1,5 millón de hostias. Las elaboraron desde agosto dos comunidades religiosas: las Hijas de San José, en Córdoba, y las Hermanas de la Visitación, en Pilar. Llevan solo harina de trigo y agua.

El trabajo silencioso detrás de los copones

"Pensamos que iba a ser algo rápido, pero llevaba mucho trabajo abrir, limpiar, desinfectar cada píxide, colocar las hostias, etiquetar los destinados a personas celíacas y volver a empaquetar todo", contó Vanesa Bracamonte, voluntaria de la parroquia María y José, de barrio Ituzaingó.

Paraguas negros y rojos: la señal para comulgar

Los ministros que repartan la comunión se identificarán con paraguas negros, y quienes lleven hostias para celíacos, con paraguas rojos. La idea es que los fieles sepan rápido hacia dónde dirigirse.

Cómo se reparte la comunión entre cientos de miles

El predio está dividido en cuadrantes. "Habrá 2.000 ministros de la eucaristía que retirarán sus respectivos copones en ocho capillas distribuidas en el predio. Cada copón tendrá 200 hostias", precisó Verdenelli.

En total son 400 mil hostias, con una reserva apta para celíacos.

Jóvenes del NOA, el NEA y Cuyo, junto al Papa

Una docena de jóvenes de distintas diócesis del país, del NOA, el NEA y Cuyo, colaborará con León XIV durante la ceremonia.

Quienes asistan pueden llevar imágenes, medallas o estampitas de tamaño razonable para que sean bendecidas.

Más de 150 músicos para la misa

La dirección musical y los arreglos son de Santiago Ruiz. Cantan y tocan la Cantoría de La Merced, el Coro de Niños del Instituto Domingo Zípoli, la Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba y músicos de la Banda Sinfónica Municipal. Entre los cantos previstos figuran "Felices los que anuncian" y "Pescador de hombres".

Una casulla hecha en Córdoba

En lugar de usar solo los ornamentos que viajan con el Papa, la Iglesia cordobesa le ofreció una casulla diseñada para la ocasión, inspirada en los mosaicos y las bóvedas de la Catedral: un rosetón, el piso de mosaico y una moldura del techo.

"Le ofrecimos poder utilizar algo propio, algo nuestro y que quedara también después para la memoria de nuestra Iglesia de Córdoba", explicó Verdenelli.

Las sierras y el Cristo de Brochero, en el altar

El espacio del altar tiene referencias a las sierras cordobesas en tonos marrones e incluye el Cristo de Brochero y la imagen de Nuestra Señora del Rosario.

Una misa de no más de 75 minutos

La celebración en FAdeA tendrá una duración máxima de 75 minutos y mantendrá el rito habitual, explicó el padre Javier Verdenelli, de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, que trabajó los textos y los cantos con la Santa Sede. Habrá además una reflexión sobre Córdoba como "tierra de santos".

Por qué va a haber paraguas rojos y negros en la misa de Córdoba

Paraguas negros y rojos: identificadores de puntos estratégicos en la misa del papa León XIV, en la ciudad de Córdoba. 

El papa León XIV en su visita a Uruguay. (Crédito de foto: Nico Ferrero/Aire Digital)

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Quiénes son los famosos que acompañan al papa León XIV en la visita a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá una agenda especial que combinará celebraciones religiosas, encuentros con fieles y espectáculos musicales en distintas ciudades.

La agenda del Sumo Pontífice en el país se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre y contará con celebraciones, espectáculos y encuentros con los fieles.

La llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre de 2026, contará con una programación especial de encuentros religiosos, celebraciones y espectáculos musicales. Artistas de distintos géneros y representantes de la cultura nacional participarán de las actividades previstas en varias ciudades del país.

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Cuánto cobran al mes los guardianes del papa

Los integrantes de la Guardia Suiza Pontificia y la Gendarmería del Vaticano perciben salarios que parten de los 1.500 euros mensuales, además de beneficios adicionales. 

Cuánto cobra un miembro de la seguridad suiza

La seguridad del papa León XIV está a cargo de dos cuerpos especializados que combinan tradición, formación y estrictos protocolos de protección: la Guardia Suiza Pontificia y la Gendarmería del Vaticano. Sus integrantes tienen la responsabilidad de custodiar al Sumo Pontífice tanto en sus actividades dentro de la Ciudad del Vaticano como durante sus viajes internacionales. Pero ¿cuánto cobran por este trabajo y cuáles son los requisitos para ingresar?

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Curas cordobeses junto al altar

Entre los sacerdotes que concelebrarán con el Papa están Carlos Juncos, párroco de San Roque, y Osvaldo Leone, a cargo de la Basílica de La Consolata. "Los presbíteros estaremos cerca del altar para colaborar con el Papa", dijo Juncos.

El anfitrión que votó en el cónclave

Rossi fue uno de los cuatro argentinos que participaron del cónclave que eligió a León XIV, junto con Mario Poli, Vicente Bokalic y Víctor Manuel "Tucho" Fernández. Su relación con Prevost viene de los dos sínodos sobre la sinodalidad y de las congregaciones previas al cónclave de 2025.

Los "deberes" que, según Rossi, dejará el Papa

"Ya su presencia será la razón de la fiesta del pueblo", anticipó el cardenal en una entrevista realizada hace 13 días. Y agregó que León XIV seguramente dejará deberes "en la línea de la unidad, de buscar las cosas lindas y no lo que desune; de revisar nuestros lenguajes, a veces tan pobres" y "de cuidar sobre todo a los más frágiles".

Rossi: "No viene a retar a nadie"

"La visita es pastoral, no viene en una función diplomática, no viene a retar a nadie", dijo el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, el pasado 28 de octubre. Según él, León XIV llega con un mensaje de paz y unidad, como un pastor que se acerca a su comunidad.

Cuánto costó viajar a Córdoba para ver al Papa

Las búsquedas de pasajes de micro fueron 2,2 veces más que un año antes, y las de vuelos subieron un 20%. Un micro desde Retiro arrancaba en unos $30.000 por tramo, con ida y vuelta de entre $60.000 y $130.000 según el servicio; los vuelos ida y vuelta, desde unos $101.000.

Cuánta gente se espera en FAdeA

Al 4 de noviembre ya se habían anotado 600 mil fieles y 7 mil voluntarios; el gobernador Martín Llaryora habló de más de un millón de personas. Los organizadores de la liturgia trabajan con un piso de 700 mil asistentes.

Tres anillos de seguridad alrededor del Papa

El primer anillo está a cargo de la Guardia Suiza Pontificia, el segundo de las fuerzas federales y el tercero de las provinciales, explicó el jefe de la Policía de La Rioja, René Molina, que participa de la mesa interprovincial.

Solo desde La Rioja se registraron más de 1.200 personas para viajar, en más de 20 colectivos.

Más de 15.000 efectivos en las calles de Córdoba

Según Passerini, trabajan hoy 11.500 efectivos de la Policía de Córdoba, además de entre 3.000 y 4.000 cadetes. Dentro de FAdeA se suman entre 1.800 y 2.000 agentes de Gendarmería y de la Policía Federal.

Rige el corte total del corredor papal

Desde esta hora, Circunvalación y Colón solo circulan vehículos oficiales y de emergencia. En avenida Colón, entre El Tropezón y el centro, el corte había empezado a las 23 del lunes; los cruces transversales siguen habilitados.

El desplazamiento a pie está permitido, aunque se espera una gran concentración de fieles a lo largo de todo el recorrido.

A qué hospital se deriva en cada punto

El Hospital de Pronta Atención municipal más cercano a FAdeA reforzó sus recursos para la misa. Para el tramo del Arzobispado hay un corredor sanitario hacia el Sanatorio Allende, y el Hospital de Urgencias es la referencia para la zona de la Catedral.

Ambulancias y camas en el predio

FAdeA cuenta con siete ambulancias 4x4, cada una con chofer y paramédico, una flota de otras 29 ambulancias y 32 camas equipadas para casos críticos.

"Va a haber 1.200 agentes y efectivos de salud afectados para atender a toda la gente que esté allí", precisó el intendente Daniel Passerini.

Por dónde entran los que vienen de otras provincias

Desde La Rioja, San Luis y el oeste provincial, por la autopista Córdoba-Carlos Paz y la Ruta 20, al Estacionamiento 3, en barrio Aeronáutico. Desde Catamarca, Santiago del Estero y Santa Fe, por el anillo externo de Circunvalación Norte, al Estacionamiento 1. Desde Buenos Aires, La Pampa y el sur, por el anillo interno de Circunvalación Sur, al Estacionamiento 4, en barrio Sacchi.

Si llegaste en auto: no se sale hasta el final

Los estacionamientos oficiales abrieron el lunes a las 12 y quedan a entre 4 y 6 kilómetros del predio.

Una vez que el vehículo queda ubicado en su bolsón, no se permite la salida ni el reingreso hasta que termine la ceremonia.

Los colectivos gratis ya no salen: cómo es la vuelta

Los colectivos especiales y gratuitos hacia FAdeA funcionaron desde las 17 del lunes hasta las 5.30 de hoy. La vuelta está prevista desde las 15, desde los mismos puntos donde bajaron los pasajeros, hasta el punto de partida.

Quienes bajaron en zona norte (Circunvalación y Santa Ana) caminan unos 40 minutos hasta el Ingreso Norte; los de zona sur (San Antonio y Agustín Roque Arias), unos 15 minutos hasta el Ingreso Sur, por La Donosa. Los recorridos están en la opción "Visita del Papa" de la app Tu Bondi.

Hasta qué hora se puede entrar a FAdeA

Las puertas del predio cierran a las 9, una hora antes de la misa. La circulación de vehículos en la zona termina a las 6, así que desde ahora el último tramo se hace a pie.

Dentro del predio no habrá puestos de venta de comida ni de bebida. Sí habrá puntos de hidratación, pero la organización recomienda llevar frutas y algo para comer.

El tiempo: madrugada fresca, misa con sol

El meteorólogo Marcelo Madelón anticipó un piso de unos 15 grados para la madrugada en FAdeA y cielo despejado al amanecer, con una subida rápida de la temperatura: a las 10, cuando empieza la misa, rondará los 22 o 23 grados. Por la tarde, "mucho solito y calor".

Por la radiación solar prevista, la guía oficial pide protector solar y botellas plásticas para recargar agua. Los paraguas no plegables y las sombrillas rígidas están prohibidos dentro del predio.

Cortes de calle en Córdoba por el papa León XIV: lo que hay que saber

La llegada del pontífice provocará importantes restricciones de tránsito en Córdoba desde el lunes 9 de noviembre. Avenida Colón, el centro y los accesos a FAdeA estarán afectados. Qué calles permanecerán cerradas y cuáles serán los recorridos alternativos.

Papa León XIV.

La ciudad de Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV con un importante operativo de seguridad y tránsito que modificará la circulación durante el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. Las restricciones alcanzarán avenidas principales, accesos a la ciudad y sectores del casco céntrico, por lo que las autoridades recomendaron anticipar los traslados y evitar las zonas afectadas.

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Que pasa si trabajo en Córdoba pero vivo en Santa Fe

El cronograma difundido por la visita del Sumo Pontífice contempla una jornada especial para Córdoba, pero no para Santa Fe.

Feriados del papa: cómo sé si trabajo

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, genera dudas entre los trabajadores que residen en una provincia, pero desarrollan sus actividades laborales en otra. Una de las principales consultas es qué feriado corresponde a quienes viven en Santa Fe, pero trabajan en Córdoba, ya que ambas jurisdicciones tendrían un tratamiento diferente dentro del esquema difundido.

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Arranca la cobertura: Córdoba de día, Palermo de noche

Buenos días. El Destape sigue desde ahora, minuto a minuto, la tercera jornada de León XIV en la Argentina: la misa multitudinaria en Córdoba, el papamóvil por el centro cordobés y, de regreso en Buenos Aires, la vigilia con los jóvenes.

El día tiene una marca propia para el Papa: la Iglesia celebra hoy la memoria de San León Magno, el santo cuyo nombre eligió. Por eso la misa en FAdeA usará ornamentos blancos y las lecturas de esa fiesta, centradas en la figura de Pedro.
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