El Destape se renueva, incorpora figuras y suma programación

El Destape empieza septiembre con nuevos programas y la incorporación de más periodistas a su grilla. Desde el lunes 1 de septiembre se suman a la programación de El Destape "Batalla Cultural" y "El Pase de la Tarde", dos nuevos ciclos con los mejores periodistas, toda la información y la opinión en la última parte de 2025, un año fundamental para la política y la economía con dos procesos electorales en marcha.

"El Pase de la Tarde" contará con la conducción de Nicolás Lantos y la participación de Carla Pelliza, Matías Mowszet, Candelaria Botto, Fernando Soriano y Matías Colombatti y se emitirá de lunes a jueves de 19 a 20. En tanto, "Batalla Cultural" será conducido por Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued de lunes a jueves de 20 a 22. Ambos ciclos se podrán disfrutar por el aire radial de El Destape AM 1070, el canal 20 de Telecentro, cableoperadores del país, repetidoras y el canal de YouTube de El Destape.

A su vez, "Detrás de lo que vemos", el ciclo de Claudio Villarruel pasará a los domingos a las 21, para cerrar el fin de semana con todo después de "Te toman por boludo", el reciente programa de Roberto Navarro para las noches de los domingos en El Destape.

Programación El Destape AM 1070

6 a 7 horas: Es muy temprano, con Lucía Rodríguez Bosch y Nicolás Esquivel.

7 a 10: Habrá Consecuencias, con Ari Lijalad, Candelaria Botto, Ezequiel Fernández Moores, Mariano Beldkyk, Agustín López Núñez y Lucía Rodríguez Bosch.

10 a 12: El Pase, con Roberto Navarro, Nicolás Lantos, Alfredo Zaiat, Adrián Murano, Mariano Martín, Diego Genoud, Fernando Alonso, Candelaria Botto, Agustina Arredondo, Fernando Cibeira

12 a 14: Verdades Afiladas, con Adrián Murano, Lu Espíndola, Federico Lamas y Gino Viglianco.

14 a 17: Maldita Suerte, con Matías Colombatti, Gabriela Delelisi, Oriane Flechaire y Gerardo Delelisi.

17 a 19: Palo y Zanahoria, con Mariano Martín, Giselle Tepper, Fernando Alonso, Alexis Szewczyk y Fernando Cibeira.

19 a 20 (lunes a jueves): El Pase de la tarde, con Nicolás Lantos y la participación de Carla Pelliza, Matías Mowszet, Candelaria Botto, Fernando Soriano y Matías Colombatti.

20 a 22 (lunes a jueves) Batalla Cultural, con Gabriel Sued y Noelia Barral Grigera. .

22 a 23 (lunes): SAD, Siempre al Diez, con Ezequiel Fernández Moores, Manuel Rodríguez, Federico Lamas y Franco Formoso.

22 a 22:30 (miércoles): Cancha embarrada, con Franco Formoso.

19 a 20 (viernes): Al infinito y más allá, con Nora Bär.

19 a 21 (domingo) Te toman por Boludo, con Roberto Navarro.

21 a 23 (domingo) Detrás de lo que vemos, con Claudio Villarruel.

Día, hora y por dónde ver TTxB, el programa dominical de Roberto Navarro

En un año agitado electoralmente por las elecciones legislativas, cada domingo entre las 19 y las 21, Roberto Navarro regresó con sus picantes y tradicionales editoriales que lo convirtieron en un clásico. Con la visita de periodistas que compartieron pantalla con Navarro en el pasado y en el presente, también habrá entrevistas, informes y mucho más.

Desde el próximo domingo 3 de agosto, TTxB podrá seguirse a través de El Destape 1070, el canal 20 de Telecentro, el canal de YouTube y todos los medios por los que habitualmente se pueden ver las transmisiones.