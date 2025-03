Efemérides del 6 de marzo: qué pasó un día como hoy

Gabriel García Márquez nació 6 de marzo de 1925.

Cada 6 de marzo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Gabriel García Márquez y Julio Bocca hasta el lanzamiento del sencillo Let it be de The Beatles.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1863 - Nacimiento de Joaquín V. González

En la localidad riojana de Nonogasta nació el jurista, político y escritor Joaquín Víctor González, quien gobernó La Rioja, nacionalizó la Universidad de La Plata y fundó el Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires.

1902 - Real Madrid

La sociedad Madrid Foot-Ball se fundó en la capital de España. Los antecedentes se remontan a 1900 y en 1920 pasó a llamarse Real Madrid Club de Fútbol, uno de los más ganadores de la historia del deporte surgido en Inglaterra. La FIFA lo considera como el mejor club del siglo XX. Posee además el trofeo original de la Copa de Europa por ser el más ganador del torneo hoy llamado Liga de Campeones.

1927 - Nacimiento de Gabriel García Márquez

En el municipio de Aracataca, Magdalena, Colombia, nació el periodista y escritor colombiano, premio Nobel de Literatura de 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal.

1946 - Nacimiento de David Gilmour

En la ciudad de Cambridge, Cambridgeshire, Reino Unido, nació el músico, cantante y compositor británico, vocalista y guitarrista de la legendaria banda de rock progresivo Pink Floyd, a la que se unió tras la salida de Syd Barrett, en 1968.

1960 - Nacimiento de Walter Giardino

Nació en el barrio porteño del Bajo Flores el guitarrista, uno de los más influyentes de la escena del rock en español, fundador y líder de la banda argentina de heavy metal Rata Blanca.

1967 - Nacimiento de Julio Bocca

Nació en la localidad bonaerense de Munro el bailarín, maestro de ballet y coreógrafo Julio Adrián Lojo Bocca, reconocido como uno de los más altos exponentes de la danza clásica y contemporánea mundial.

1970 - Let it be

The Beatles publicó el sencillo Let it be, canción compuesta por Paul McCartney y una de las más representativos de la banda británica de pop rock. El tema dio su nombre al 11° y último álbum de estudio, lanzado en mayo de 1970, después de la salida de McCartney y la disolución de la banda.

1972 - Nacimiento de Shaquille O'Neal

En la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, Estados Unidos, nació el exjugador estadounidense de básquetbol Shaquille O’Neal, considerado como uno de los más dominantes de la historia de la Asociación Nacional de Basquetbol (NBA) de su país.

1983 - César L. Menotti en Barcelona

El Barcelona español presentó como su nuevo director técnico a César Luis Menotti, que venía de dirigir a la selección argentina campeona del Mundial 1978. En el equipo culé el “Flaco” estuvo sólo un año, en el que ganó la Copa del Rey, la Copa de la Liga y la Supercopa española con Diego Maradona como figura.

2025 - Día del Escultor

Esta fecha recuerda el natalicio en 1475 del artista renacentista italiano Miguel Ángel Buonarroti, uno de los más grandes de la historia.