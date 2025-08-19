Efemérides del 19 de agosto: qué pasó un día como hoy

La creación de la UTN.

Cada 19 de agosto se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Sandro y Gustavo Santaolalla, la creación de la Universidad Tecnológica Nacional hasta la celebración del Día Internacional de la Fotografía.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1944 - Nacimiento de "El loco"

En la ciudad bonaerense de Carlos Tejedor nació el exfutbolista Hugo Orlando Gatti, el arquero que tiene el récord de partidos oficiales disputados en el fútbol argentino: 765. “El Loco” se destacó en Boca Juniors. También jugó en River Plate, Gimnasia de La Plata y Atlanta, entre otros equipos.

1945 - Nacimiento de Roberto Sánchez

En Buenos Aires nació el cantautor famoso en Argentina y el resto de Latinoamérica con el nombre artístico de Sandro. Grabó 52 álbumes y filmó 16 películas. Vendió más de 8 millones de discos. Fue el primer artista latinoamericano en dar un recital en el Madison Square Garden de Nueva York.

1948 - Creación de la UTN

El Congreso sancionó la ley 13.229, que establece la creación de la Universidad Obrera Nacional, que en 1959 cambió su nombre por la actual Universidad Tecnológica Nacional, con sede en la ciudad de Buenos Aires.

La creación de la UTN.

1951 - Nacimiento de Gustavo Santaolalla

Nació en la localidad bonaerense de El Palomar el músico, compositor y productor discográfico, líder de la banda Arco Iris y uno de los pioneros del rock nacional. Ganó los Premios Óscar por Mejor Banda Sonora del filme El secreto de la montaña, en 2006, y por Babel, en 2007. Recibió también los premios BAFTA, por la música de Babel y del filme Diarios de Motocicletas, entre otros.

1972 - Nacimiento de Roberto Abbondanzieri

En la localidad santafesina de Bouquet nació el exarquero, ganador con Boca Juniors de la Copa Intercontinental 2003 ante el Milán italiano en desempate por penales en los que atajó dos. Con la selección argentina, jugó la Copa Confederaciones 2005, el Mundial 2006 y la Copa América 2007. Además, estuvo en 582 partidos oficiales a lo largo de su carrera.

1977 - Fallecimiento de Groucho Marx

A los 86 años murió en la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, el actor y humorista estadounidense Julius Henry Marx, considerado uno de los cómicos más influyentes de todos los tiempos. Ganó fama con el grupo de los hermanos Marx y filmó 22 películas. En 1974 recibió un premio Óscar honorífico.

1983 - Autoamnistía militar

A dos meses y medio para las elecciones de restauración de la democracia, organismos humanitarios y fuerzas políticas realizaron una multitudinaria movilización para rechazar la “ley de autoamnistía” dispuesta por el régimen del general Reynaldo Bignone para evitar juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

1984 - Diego Maradona

El astro argentino jugó su primer partido en el Napoli italiano, que acababa de comprar su pase al Barcelona español. Fue en un amistoso ante River Plate en el estadio del club napolitano que finalizó 0 a 0.

2025 - Día Internacional de la Fotografía

Esta efeméride conmemora la fecha de 1839 en la que el francés Louis Daguerre presentó la patente del daguerrotipo.

2025 - Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Esta fecha fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas en 2008 para rendir tributo “a los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros”.