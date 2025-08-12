Efemérides del 12 de agosto: qué pasó un día como hoy

La Universidad de Buenos Aires se fundó el 12 de agosto de 1821.

Cada 12 de agosto se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la fundación de la Universidad de Buenos Aires, la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta la celebración del Día Internacional de la Juventud.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1806 - Reconquista de Buenos Aires

Las milicias criollas bajo el mando del militar de origen francés Santiago de Liniers lograron la rendición del ejército inglés que había invadido el Virreinato del Río de la Plata al mando del brigadier general William Beresford.

1821 - Universidad de Buenos Aires

A través de un decreto del gobernador bonaerense, brigadier general Martín Rodríguez, se fundó la Universidad de Buenos Aires, de carácter público y una de las más prestigiosas de América.

1896 - Nacimiento de Lino Spilimbergo

En Buenos Aires nació el pintor y grabador Lino Claro Honorio Enea Spilimbergo, uno de los artistas plásticos más importantes de la Argentina, ganador de una decena de premios.

1911 - Nacimiento de Mario Moreno

El mimo, actor y comediante mexicano Mario Moreno Reyes, más conocido como "Cantinflas", nació en la ciudad de México. Fue uno de los cómicos más importantes de Hispanoamérica. Fue coprotagonista de la película La vuelta al mundo en 80 días, ganadora del Óscar de 1957 y por la que recibió un Globo de Oro al mejor actor. Trabajó en más de 50 películas.

1949 - Nacimiento de Mark Knopfler

En la ciudad escocesa de Glasgow nació el guitarrista, cantante, compositor británico y fundador en 1977 de la banda de rock Dire Straits, con la que vendió más de 100 millones de discos.

1964 - Primer campeón

Independiente de Avellaneda se convirtió en el primer equipo argentino en ganar la Copa Libertadores de América, al vencer como local por 1 a 0 al uruguayo Nacional con gol de Mario Rodríguez. El partido de ida, en el estadio Centenario de Montevideo, había terminado 0-0.

Independiente campeón, en 1964.

1971 - Nacimiento de Pete Sampras

Nació en Washington el extenista estadounidense Petros "Pete" Sampras, el jugador profesional más ganador en la década del ‘90. Obtuvo 14 títulos de Grand Slam. Fue “número 1” del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) durante 286 semanas.

1982 - Fallecimiento de Henry Fonda

A los 77 años murió en Los Ángeles el actor Henry Fonda, uno de los más célebres de Hollywood, ganador de dos Premios Óscar. Se destacó por su labor en los filmes Las viñas de la ira, Pasión de los fuertes y Doce hombres en pugna.

1991 - Black Album

Metallica lanzó su quinto disco de estudio, el más vendido de la banda estadounidense de heavy metal. Sólo en Estados Unidos superó los 16 millones de copias.

2003 - Contra la impunidad

La Cámara de Diputados declaró “insalvablemente nulas” a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El Senado ratificó la nulidad de esas leyes el 20 de agosto de 2003.

2014 - Fallecimiento de Lauren Bacall

A los 89 años murió en Nueva York la actriz estadounidense, estrella y símbolo del cine clásico de Hollywood clásico. En 2009 recibió un premio Óscar por su trayectoria. Se destacó por su labor en los filmes Tener y no tener, El sueño eterno, Escrito en el viento y Asesinato en el Expreso de Oriente.

2025 - Día Internacional de la Juventud

Esta efeméride fue declarada en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para promover la participación juvenil en todos los ámbitos de la sociedad.