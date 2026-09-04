La aerolínea de bandera presentó su programación para la temporada de verano 2027.

De cara al período estival 2027, Aerolíneas Argentinas oficializó la apertura de dos rutas internacionales directas hacia el Caribe que no formaban parte de su historial operativo. A partir de los primeros días de enero, la aerolínea nacional conectará de forma regular Buenos Aires con Cartagena de Indias (Colombia) y la isla de Curazao.

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Las operaciones hacia el territorio colombiano comenzarán el 1° de enero con 5 frecuencias por semana. Por su parte, los servicios hacia Curazao iniciarán el 2 de enero con 4 vuelos semanales, 2 directos y 2 con escala en Aruba. De este modo, la empresa estatal amplía su presencia en la región del Caribe, donde ya dispone de servicios hacia Cancún, Punta Cana y Aruba. El anuncio se concretó durante un encuentro institucional llevado a cabo en Buenos Aires con socios estratégicos y clientes de la firma.

La inclusión de Curazao responde en gran medida a la visibilidad global que obtuvo el pequeño territorio insular neerlandés durante la Copa del Mundo de 2026. En su estreno histórico en la cita máxima del fútbol, el seleccionado caribeño empató transitoriamente frente a Alemania y cosechó un histórico 1-1 ante Ecuador. El impacto deportivo generó un notable interés turístico por la isla, que ahora contará con conexión directa sin escalas desde Argentina.

En paralelo a las novedades caribeñas, la firma sumará la ruta regional Córdoba–Cabo Frío desde el 26 de diciembre con 2 frecuencias semanales, además de los trayectos previstos hacia esa localidad balnearia fluminense desde Buenos Aires y Rosario.

Aumento de oferta, frecuencias a Brasil y conexiones de cabotaje

Para enero de 2027, la compañía aérea ofrecerá un total de 1.508.834 asientos, cifra que representa un incremento del 13% en comparación con el mismo mes del año previo. La red doméstica experimentará una suba del 13%, mientras que los vuelos regionales registrarán un alza del 16%.

Aerolíneas Argentinas suma dos destinos nuevos en el Caribe para el verano 2027.

Dentro del mapa internacional y regional, la grilla proyecta una marcada presencia en el mercado sudamericano y los principales centros urbanos del exterior:

Brasil: Florianópolis dispondrá de 36 servicios semanales desde Buenos Aires, 7 desde Córdoba, 7 desde Rosario y 4 desde Salta y Tucumán. Río de Janeiro ofrecerá 40 operaciones semanales desde la capital, sumadas a los tramos desde el interior. La cobertura incluye también vuelos a San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

Uruguay: 28 frecuencias semanales hacia Punta del Este y 14 a Montevideo desde Buenos Aires.

Estados Unidos y Europa: Se mantendrán 16 vuelos semanales a Miami, 10 a Madrid y 4 a Roma.

Red de cabotaje: Bariloche y Córdoba encabezan la nómina nacional con 70 vuelos semanales desde Buenos Aires. Les siguen Mendoza e Iguazú (56), Ushuaia (55), Salta (45), El Calafate y Neuquén (42), Tucumán (40), Mar del Plata (31) y Jujuy (26). A su vez, se potenciarán los corredores federales sin paso por el área metropolitana, como Córdoba–Ushuaia, Tucumán–Mar del Plata y Mendoza–Bariloche.

El lanzamiento de estas rutas acompaña el plan de capitalización anunciado por la empresa a mediados de año en la Feria Internacional de Farnborough, donde confirmó la incorporación de 20 aeronaves de última generación (6 Airbus A330neo y 14 Boeing 737 MAX) a ser entregadas entre 2027 y 2031.

La renovación de la flota se financiará íntegramente con recursos operativos generados por la propia compañía, tras acumular dos ejercicios fiscales consecutivos con balance positivo: USD 56,6 millones en 2024 y USD 120,7 millones en 2025, sin requerir transferencias de fondos por parte del Tesoro Nacional.