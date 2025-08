Organizaciones y familiares marcharon contra el veto a discapacidad de Milei

Organizaciones, prestadores, personas con discapacidad y familiares se movilizaron este martes al Congreso y a plazas del interior del país para protestar contra la decisión de Javier Milei de vetar la emergencia en discapacidad. Al inicio de la jornada, las fuerzas de seguridad hostigaron a los manifestantes, quienes de todas maneras no cayeron en provocaciones y se quedaron para contar sus desgarradoras historias y pedir que el Estado no los abandone.

Al mediodía, efectivos de la Gendarmería Nacional avanzaron sobre manifestantes que se congregaban frente al Congreso para protestar contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. En cumplimiento del protocolo antipiquete, los efectivos empujaron con sus escudos a personas con discapacidad y a sus familiares, que se manifestaban pacíficamente frente al Parlamento, sobre la calle Solís.

Las imágenes de la violencia institucional fueron tan fuerte que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, finalmente ordenó que los efectivos retrocedan y se ubiquen detrás del vallado que protege el edificio.

"Ya no nos da miedo y cortamos la calle igual, necesitamos que los senadores trabajen con responsabilidad. No se la pueden agarrar con la discapacidad", dijo la actriz Valentina Bassi a C5N, mientras los manifestantes celebraban con aplausos el retroceso de parte de las fuerzas de seguridad.

Historias desgarradoras

El papá de Santino, un niño con discapacidad que está en silla de ruedas, relató en llanto a C5N que ésta es la primera vez que va a una marcha contra el Gobierno y en particular en repudio al veto de la ley que aprobaba la emergencia en discapacidad. “Ellos no pueden pelear, nosotros tenemos que pelear. Es la primera vez que vengo, no vine en todas las marchas pero esta vez tenía que venir”, contó.

Dijo que todos se están quedando sin profesionales por las pésimas condiciones laborales y contó que su hijo tiene atención de kinesiólogos, fonoaudióloga y un terapista ocupacional desde que nació. “Vos hoy lo ves en silla de ruedas pero él camina, solo porque lo operaron de los pies hace tres meses, pero si yo no tuviera el kinesiólogo que tuve, no tuviera la fonoaudióloga que tiene, él no podría hablar”.

Mariana, madre de una niña con discapacidad y a su vez maestra de educación especial, contó a C5N que los sueldos del sector de salud “son muy bajos”. “No me esperaba este veto del presidente. Teníamos muchas esperanzas, celebramos la ley, la esperanza nunca la perdimos pero bueno aca estamos”, relató Mariana, con enojo y opinó que a este Gobierno le falta “empatía”.

Mariana, mamá de una niña con discapacidad, que estaba en la movilización de esta tarde en el Congreso aseguró en diálogo con C5N que está “muy triste” por la decisión del presidente Javier Milei de haber vetado la ley de emergencia en Discapacidad. "Es muy injusto. Se están recortando sus terapias, el transporte al colegio especial, el colegio especial también corre riesgo de cerrar. Se hace muy cuesta arriba para las personas con discapacidad, ellos necesitan un futuro también", relató a C5N.