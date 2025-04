Quién es Pedro Pablo Di Spagna, el médico clínico de Maradona que enfrenta el juicio por su muerte

Pedro Pablo Di Spagna, médico clínico de 52 años, enfrenta uno de los juicios más mediáticos del país.

Pedro Pablo Di Spagna, médico clínico de 52 años, enfrenta uno de los juicios más mediáticos del país: el que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona. Si bien su participación en la internación domiciliaria del ídolo del fútbol argentino fue limitada, está imputado por homicidio simple con dolo eventual, junto a otros seis profesionales de la salud.

¿Por qué está acusado Pedro Di Spagna?

Los fiscales Cosme Iribarren, Laura Capra y Patricio Ferrari acusaron a Di Spagna por no haber controlado debidamente el estado de salud de Maradona, y solo habría concurrido en dos ocasiones a la casa del country San Andrés, en Tigre, donde estaba el exfutbolista. La primera visita fue el 12 de noviembre de 2020, cuando lo examinó personalmente y ordenó estudios clínicos: laboratorio, placa de tórax, electrocardiograma y ecodoppler. Además, recomendó la incorporación de un nutricionista, ya que Maradona estaba constipado luego de ingerir brócoli con camarones a la provenzal.

La segunda visita tuvo lugar el 18 de noviembre, apenas una semana antes del fallecimiento. Ese día, Di Spagna no logró examinar a Maradona, quien se negó a ser atendido. A pesar de los intentos del médico y de una de las hijas del Diez para convencerlo, no fue posible acceder al paciente. El médico sostiene que pidió dejar constancia de su presencia y que, al día siguiente, intentó entrar, pero no fue autorizado por el equipo médico liderado por Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.

Qué dijo Di Spagna en el juicio por la muerte de Maradona

Durante el inicio del juicio oral en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, Di Spagna se mostró retraído, cabizbajo y distante del resto de los acusados. A diferencia de Luque y Cosachov, él no cuenta con un abogado particular, sino que es defendido por una defensora oficial, María Julia Marcelli.

Él asegura que "lo metieron en la volteada" y no tuvo un rol relevante en la atención médica de Maradona. "A mí me cagaron la vida", confesó en un receso del juicio a Infobae.

¿Cuál fue el rol de Di Spagna en la muerte de Maradona?

Di Spagna sostiene que su intervención fue mínima y puntual, y que no integraba de forma estable el equipo médico que acompañaba a Maradona. Incluso, una de las hijas del exfutbolista declaró que fue ella quien le pidió que se retirara el día en que Diego se negó a ser atendido. Para la defensa, esto demuestra que su grado de responsabilidad es claramente inferior al del resto de los profesionales imputados.

Sin embargo, la querella insiste en que Di Spagna también tuvo responsabilidad: consideran que, aún frente a la negativa de Maradona, debió insistir en atenderlo, y que su omisión contribuyó al desenlace fatal del 25 de noviembre de 2020.

¿Cuáles son el resto de los acusados en el juicio por Diego Maradona?

Leopoldo Luque

El médico personal de Maradona fue quien solicitó la externación del astro futbolístico luego de la cirugía por el hematoma subdural. Según fuentes de la causa, hay audios que le habría mandado a la víctima durante los días previos al fallecimiento.

Los fiscales consideran que el neurocirujano omitió ofrecer información sobre la salud de Diego a sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, además de que habría falsificado una firma del ex entrenador en un pedido de historia clínica después de la internación en la clínica de Olivos. Luque está imputado de restarle importancia a los síntomas compatibles con una insuficiencia cardíaca, no seguir los controles ni convocar a especialistas.

Agustina Cosachov

La psiquiatra está imputada por haber falsificado presuntamente un certificado médico de una visita que nunca realizó. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al exfutbolista campeón del mundo en México 1986.

En ese sentido, la Fiscalía sostiene que Cosachov, de 40 años, no reguló la ingesta de la medicación de forma personal y aseguró a los hijos de Maradona y familia que lo que ocurría era consecuencia de "la espontánea decisión del paciente".

Ricardo Almirón

El enfermero, que designó en los últimos días a Rodolfo Baqué y Martín Miguel de Vargas como sus dos nuevos defensores (ya era asesorado por Franco Chiarelli), está acusado de no cuidar a Maradona (al igual que Gisela Madrid). El hombre de 41 años alega que "Pelusa" no quería que ingresen a la habitación y los rechazaba. Una orden que habrían recibido de los médicos era "no molestar al paciente".

Carlos Díaz

El psicólogo atendió a Diego por pedido del abogado Martín Morla. De acuerdo a su declaración, "nunca pudo haber influido en la muerte" de Maradona. "Muchas cosas me llamaron la atención de las que vi. En primer lugar, que un paciente viva con empleados y no con su familia es algo que a mí me llama la atención. Es la primera vez que veo esto en la práctica clínica. Por otro lado, en la reunión en la Clínica Olivos, donde estuvieron todos, algunos de sus familiares luego no participaron en ningún otro momento del tratamiento. Ni un solo día", contó tiempo atrás.

Nancy Edith Forlini

La mujer de 56 años era la coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. Luego de la última cirugía, la empresa de medicina prepaga le brindó servicios de cuidado a Maradona en el country de Tigre. En un escrito, Forlini acusó a Luque y Cosachov de ser quienes tomaban las decisiones sobre los tratamientos.

Mariano Perroni

El jefe de los enfermeros Almirón y Madrid se encargaba de coordinar las tareas a los dos profesionales imputados. Para los fiscales, escribió planillas con información que no coincidía con "el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía".