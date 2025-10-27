Cristian Graf rompió el silencio tras ser sobreseído por el crimen de Diego Fernández Lima: "No soy culpable"

Cristian Graf fue sobreseído en la causa que investiga el crimen de Diego Fernández Lima. Concretamente se lo acusaba de encubrir el hallazgo de los restos óseos de su excompañero de escuela de 16 años, que aparecieron en el jardín de su casa de la calle Congreso en el barrio porteño de Coghlan.

No obstante, para Alejandro Litvack, el titular Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, "nunca hubo existencia de delito" en la acusación que caía sobre sí. Asimismo, tanto el fiscal Martín López Perrando como la querella apelarán el fallo y recurrirán a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional con el objetivo de encontrar una nueva salida judicial.

La palabra de Cristian Graf tras ser sobreseído de la causa por el crimen de Diego Fernández Lima

Luego de escucharlo hablar en una declaración indagatoria el pasado viernes, Litvack sobreseyó a Graf indicando en la resolución que cuando el hombre de 58 años llegó a su domicilio "la investigación ya estaba iniciada" e incluso que Policía Científica estaba trabajando en la recopilación de los huesos de la víctima. En ese sentido, el sospechoso "no tenía herramientas para desviar el procedimiento".

Además, destacó que Graf "no mintió o confundió a quienes comenzaron con la investigación del hecho, dando pistas falsas para desviar la pesquisa, sino que fueron simplemente expresiones realizadas a otras personas”.

En este punto, el juez se refirió a los comentarios de Graf que habían trascendido respecto a que en el terreno de su vivienda hace años había funcionado una iglesia y que el cuerpo podía tener que ver con eso.

Por otra parte, Graf habló con los medios en la puerta de su casa y manifestó "sentirse aliviado" con la decisión del juez. "No soy culpable, estoy tranquilo. El juez se dio cuenta que no tenía nada que ver y dictó el sobreseimiento”, expresó en diálogo con TN.

Respecto a la causa por encubrimiento por la que estaba imputado señaló: "Eso eran todas difamaciones. Estoy muy enojado con las acusaciones. Eran todas truchas. Mi enojo es también porque inventan cosas para tener una noticia".

Sobre su vínculo con Fernández Lima dijo que fueron compañeros del mismo colegio, pero que el joven de 16 años "iba a otra división" y que "no tenían un vínculo de amistad".

La decepción de la familia de Diego Fernández Lima luego de conocer el sobreseimiento de Cristian Graf

Al conocer la decisión del juez, el hermano de Diego, Javier Fernández, sostuvo que "nuevamente la Justicia los abandonó". "Me enteré recién, estoy muy triste, es una locura que las leyes de este país sean de 1920", aseveró.

Javier también quiere impulsar la Ley Diego para que los asesinatos no prescriban. "Un asesinato no puede prescribir. Antes decían que sin cuerpo no hay delito, pero acá están los restos de mi hermano. Hay un sospechoso que vive en esa casa y otros cuatro que vivieron ahí", explicó.