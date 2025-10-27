Sobreseyeron a Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández Lima: uno por uno, los argumentos

Cristian Graf, el excompañero de colegio de Diego Fernández Lima, acusado de encubrir el crimen de la casa de Coghlan en 1984 fue sobreseído de la causa por el juez Alejandro Litvack, después de prestar declaración indagatoria.

Según Noticias Argentinas, en la resolución se explicó que cuando Graf llegó a su domicilio, ubicado al lado de la obra en la que los trabajadores hallaron los restos, “la investigación ya estaba iniciada, se había realizado el correspondiente vallado y la evacuación del personal de la obra del terreno en cuestión, y hasta incluso estaba interviniendo la policía científica en la recopilación de los huesos”.

“Por lo tanto, a esa altura, difícilmente podría desviar una investigación ya comenzada, ya que no tuvo ningún acto positivo para con las autoridades policiales ni judiciales que se encontraban allí”, explicó el juez en la resolución y remarcó que “no mintió o confundió a quienes comenzaron con la investigación del hecho, dando pistas falsas para desviar la pesquisa, sino que fueron simplemente expresiones realizadas a otras personas”.

El sobreseimiento de Graf

El abogado de Cristian Graf, Martín Díaz, en diálogo con Noticias Argentinas expresó: “Esta defensa trabajó muchísimo para lograr esta resolución, la cual esperábamos y recibimos con satisfacción”. Anteriormente, el letrado había anticipado que su defendido iba a ser sobreseído, porque "era imposible" que haya encubierto el hecho y suprimido las evidencias.

“Son dos delitos que él nunca pudo cometer”, había expresado Díaz en aquel entonces. En esta línea, se informó que la querella y el fiscal Martín López Perrando tienen tres días para apelar la resolución del juez, aunque se cree que no lo hará “ya que no intervino, ni apareció más”.

“Junto con la disposición vamos a solicitar que se haga la declaración que este proceso no afectó ni al buen nombre ni al honor que gozaba el señor Graf”, expresaron desde la defensa del ahora sobreseído.

El caso Diego Fernández Lima

En julio de 1984 Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años, desapareció en el barrio porteño de Coghlan. En mayo de este año, más de 40 años después, encontraron sus restos en el patio de la vivienda donde vive Cristian Graf, un excompañero de colegio de la víctima.

Fueron trabajadores de una obra en la casa lindera a la de Graf los que encontraron los huesos enterrados. El caso tomó rápidamente relevancia en los medios, ya que en la vivienda donde se halló el cuerpo de Fernández Lima también vivió, muchos años atrás, Gustavo Cerati.