Dibujos y planos: los nuevos detalles que aportó Graf en su declaración por el crimen de Diego Fernández Lima

El caso de Diego Fernández Lima impactó en todo el país cuando se encontraron los restos del joven de 16 en un chalet de Coghlan, luego de su desaparición y búsqueda durante 41 años. Cristian Graf, ex compañero de colegio de la víctima, es una de las principales figuras del caso sobre la que más recaen las sospechas ya que los restos fueron hallados en el jardín de sus padres. "Dio una explicación precisa y concisa, con detalles y planos", apuntó su abogada.

Bajo este contexto, Cristian Graf se presentó este viernes para llevar a cabo la declaración indagatoria en la causa que lo tiene apuntado y brindó testimonio ante el juez Alejandro Adrián Litvack y el fiscal Martín López Perrando, por aproximadamente tres horas.

Una vez finalizada la audiencia, quien emitió palabras ante la prensa fue su abogada, Erica Nyczypor, quien dijo: "Graf declaró lo que en su momento dijo públicamente. Contestó tanto las preguntas del fiscal como del juez. Fue muy preciso. Ahora vamos a esperar qué decisión van a tomar el fiscal y el juez".

Una de las preguntas que más resonó fue acerca del vinculo que tenía Graf con Fernández Lima, sobre el cual la jurista señaló: "Eran compañeros de escuela, pero no tenían una relación de amistad". A su vez, agrego: "Fernández Lima y los demás compañeros nunca fueron a la casa del sospechoso, ni para una reunión de amigos ni para realizar tareas escolares".

La letrada también aseguró que ni su defendido ni su familia sabían que había restos óseos en ese lugar. Al mismo tiempo, Nyczypor informó a los medios que pedirá el sobreseimiento y el archivo de la causa. Por último, la defensora destacó que Graf: "Dio una explicación concisa con dibujos y planos de cómo era la medianera hace 41 años. Se aclaró dónde estaba el plátano y la Santa Rita. No tienen nada que ver con el hecho".

Qué dijo Graf ante la prensa

La abogada defensora de Cristian Graf, Erica Nyczypor, se tomó un tiempo para hablar del carácter reservado de la familia Graf. "Los Graf son muy cerrados, no les gusta hablar con los medios. Él ya habló en aquella entrevista que le hicieron y considera que con eso ya es suficiente".

Cabe recordar que el último diálogo que el acusado mantuvo con la prensa se llevó a cabo a mediados del pasado agosto, cuando aseguró no saber como llegó el cuerpo de Diego a su patio.

Ante la consulta de los medios de comunicación sobre si le "plantaron un muerto en la casa", Graf contestó: "La verdad que sí. De una forma u otra está. Pobre muchacho, alguien lo enterró ahí y bueno, se dio a la luz ahora por la obra. Si no, nunca más te hubieses enterado de nada. Es terrible".

Finalmente, el sospechoso confesó, en aquella entrevista, sentirse angustiado por la "falsa acusación" que recae en su contra. "Dijeron, ah, ¿era del colegio? Listo, ya está, es él. Y lo dieron como caso cerrado. Es él. De mi lado es como que te da bronca porque al saber que no sos vos, es como que te acusan de algo que no es", sentenció.