Revisar el celular mientras otra persona intenta conversar puede parecer un gesto inofensivo, pero tiene consecuencias sobre los vínculos afectivos. La psicología identifica este comportamiento como phubbing y advierte que ignorar a alguien por prestar atención al teléfono puede generar frustración, inseguridad y conflictos tanto en las parejas como en las relaciones familiares.

{{{htmlAmp}}}

Aunque muchas veces ocurre de manera automática, mirar las notificaciones, responder mensajes o desplazarse por las redes sociales durante una conversación puede transmitir desinterés. Investigaciones realizadas en el Reino Unido analizaron cómo influye esta conducta en las relaciones personales y qué estrategias permiten reducir sus efectos sin necesidad de prohibir el uso de dispositivos.

Qué significa phubbing y por qué se convirtió en un problema cotidiano

El término phubbing surge de la combinación de las palabras inglesas phone (teléfono) y snubbing (despreciar o ignorar). Se utiliza para describir las situaciones en las que una persona deja de prestar atención a quien tiene enfrente porque prefiere concentrarse en su celular.

Este comportamiento puede aparecer en distintos escenarios: durante una cena en pareja, una reunión con amigos o incluso mientras los padres comparten tiempo con sus hijos. En muchos casos, la persona revisa el dispositivo casi sin darse cuenta, impulsada por la costumbre de estar permanentemente conectada.

La dinámica de las aplicaciones, las notificaciones constantes y la necesidad de responder rápidamente contribuyen a que estas interrupciones se vuelvan habituales. Sin embargo, cuando se repiten, pueden afectar la calidad de los intercambios y generar una sensación de distancia emocional.

Cómo afecta el uso del celular a las relaciones de pareja

Una investigación encabezada por Claire Hart, profesora asociada de Psicología de la Universidad de Southampton, estudió la relación entre el phubbing y la satisfacción en las parejas. Para realizar el trabajo, participaron 196 personas y se analizó cómo influía la percepción de ser ignorado por el teléfono.

Los resultados señalaron una relación entre ambas cuestiones: cuanto más siente una persona que su pareja le presta atención al celular en lugar de compartir el momento, menor suele ser su satisfacción con el vínculo.

La falta de atención puede provocar enojo, frustración e inseguridad. Además, puede generar una dinámica de respuestas recíprocas: cuando uno de los integrantes empieza a mirar el teléfono, el otro adopta el mismo comportamiento.

Las interrupciones digitales también pueden afectar la autoestima de los hijos.

Así, una situación que comienza con una consulta rápida puede terminar convirtiéndose en una costumbre que deteriora los momentos compartidos y hace que ambos integrantes se sientan menos valorados.

Qué hacer para evitar el phubbing y mejorar los vínculos

Kaitlyn Regehr, profesora asociada del University College London, propone una estrategia sencilla para reducir los efectos de este comportamiento. Esta consiste básicamente en explicar de forma verbal por qué se necesita utilizar el celular.

Por ejemplo, decirle a la otra persona que se va a responder un mensaje laboral y que después se retomará la conversación permite evitar que interprete el gesto como una falta de interés. Además, ayuda a quien utiliza el dispositivo a ser consciente del tiempo que dedica a la pantalla.

Otras alternativas consisten en establecer momentos libres de celulares, acordar espacios de desconexión y evitar revisar notificaciones de manera automática durante las reuniones o conversaciones.