Cuando dos personas discuten o tienen un desacuerdo, muchas veces una de ellas opta por quedarse callada. La psicóloga especializada en gestión emocional Emma Trilles Layunta detalló que las razones que impulsan a este silencio son variadas, relacionadas tanto con las emociones internas como con dificultades para manejar el conflicto.

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En muchos casos, quienes dejan de hablar tras un enojo lo hacen porque se sienten decepcionados, heridos, atacados o traicionados. No obstante, esta reacción no siempre es objetiva, sino que suele depender de percepciones personales que pueden estar influenciadas por experiencias previas y factores subjetivos.

Algunos recurren al silencio simplemente para evitar que el conflicto escale. Prefieren hacer una pausa en la comunicación, esperando que el tiempo calme los ánimos y permita retomar el diálogo más adelante con tranquilidad. Esta estrategia no siempre busca castigar, sino evitar que la pelea se intensifique y que ambos estén en mejores condiciones para resolver el problema.

Sin embargo, existe un grupo que usa el silencio como una táctica consciente para “dar una lección” o castigar al otro. En estos casos, el objetivo es que la persona reflexione sobre su comportamiento y no repita aquello que generó el malestar inicial.

Este comportamiento también está ligado a rasgos de personalidad. Emma Trilles Layunta explicó que suele relacionarse con baja tolerancia a la frustración, dificultades para manejar emociones e inmadurez emocional, sin importar la edad. A veces, se suman inseguridad, tendencia a manipular o limitaciones en la comunicación para resolver problemas.

En muchos casos, el silencio no es una estrategia pensada sino una reacción automática ante la sensación de bloqueo o incapacidad para afrontar la situación, reflejando que no se aprendió a gestionar la ira de forma más constructiva.

Por otra parte, cuando uno de los dos opta por callarse, la otra persona suele sentir culpa, como si hubiera cometido un error grave y estuviera siendo castigada. También puede aparecer decepción por la falta de voluntad para solucionar el conflicto, lo que afecta la confianza en la relación.

Algunos callan para evitar que el conflicto escale.

Consejos para afrontar el silencio después de una discusión

Lo primero que uno podría hacer en estas situaciones es no responder con más silencio. Entrar en esa dinámica no hace más que profundizar el conflicto y empeorar la distancia. Si notás que la otra persona se cerró, esperá un tiempo prudencial para que baje la tensión, pero no desaparezcas del todo. Un mensaje breve avisando que estás disponible para hablar cuando quiera puede abrir una puerta sin presionar.

Otra recomendación de los expertos consta de elegir bien el momento para conversar. Buscá un espacio tranquilo, sin interrupciones ni testigos, donde puedan hablar con honestidad. Empezá contando cómo te hizo sentir ese silencio, sin acusar ni reprochar. Hablar desde el "yo siento" en lugar del "vos hiciste" baja las defensas y facilita la escucha.

Por último, poné límites claros si el silencio se repite como forma de castigo. Una cosa es necesitar una pausa y otra muy distinta es usar la incomunicación para controlar o lastimar. Si el patrón persiste y afecta tu bienestar emocional, planteate buscar ayuda profesional, individual o de pareja.