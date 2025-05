Descuentos de hasta un 70%: así se consigue ropa barata en Morón

Un histórico local de ropa de Morón anunció liquidación en toda su indumentaria.

La crisis económica del gobierno de Javier Milei golpea de lleno en los bolsillos de cada argentino. En este marco, un histórico local de ropa ubicado en Morón, zona oeste del conurbano bonaerense, anunció descuentos de hasta un 70% en todas sus indumentarias. El motivo por el que los dueños tomaron esta decisión es porque desafortunadamente cerrarán sus puertas para siempre, en un contexto donde el país atraviesa una situación difícil para trabajadores y comerciantes.

Son muchos los rubros a los que está impactando la crisis económica del gobierno de Javier Milei. Es por eso que ya hay empresas que decidieron cerrar sus puertas o que todavía están haciéndole frente a la complicada situación. Desafortunadamente, una de ellas anunció su cierre definitivo y por consiguiente, liquidación en toda su indumentaria.

Se trata del local Teber's, reconocido local de la zona ubicado en calle Belgrano 152 en Morón. La ropa está en liquidación total con un 70% de descuento hasta agotar stock y ahí sí que dejarán de estar operativos. Tres años atrás, murió Jorge Uberman, su fundador, por lo que todo se hizo cuesta arriba luego de su deceso y el contexto económico de Argentina tampoco ayudó a sostener el negocio, ya que en este último tiempo, se reportó una fuerte caída en sus ventas y otras cuestiones que aportaron a la decisión de cerrar.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en la clientela del reconocido local de ropa de Morón, ya que no fueron tan directos al principio para comunicarlo. "Gracias Laurita por estos 17 años juntos, todo el equipo de Teber’s te desea lo mejor en este nuevo camino. Te queremos mucho, y siempre vamos a estar acompañándote", indicaron en un posteo realizado en su cuenta oficial de Instagram sobre una de las personas de trayectoria en el comercio.

Más adelante, en sus redes sociales lanzaron el anuncio del 70% de descuento en ropa, que a su vez tiene la posibilidad de abonar con tarjetas de crédito en 3 y 6 cuotas sin interés como parte del plan de financiación disponible. Allí fue que la gente se dio cuenta que el local está a punto de cerrar y ni bien agote stock, dejará de existir en calle Belgrano 152. "Hace años que compro ahí. No lo puedo creer"; "Que pena que te hicieron Tebers, mi papá me compraba ahí, yo me compro ahí para mí y mi hijo, una pena que se vayan"; "¿Cómo que cierran? Qué estás haciendo Milei", fueron algunos de los comentarios expresados.

Descuentos en ropa de hasta un 70%: los precios de Teber's en Morón

En sus redes sociales, Teber's detalló algunas prendas de ropa que están a la venta en la liquidación y sus precios con marcas de primera línea como La Martina, Herencia, Lacoste, Levis, Old Bridge y Rochas, entre otras.