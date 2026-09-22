En el corazón del bosque de Harenna, Etiopía, un equipo de investigadores liderado por Arthur Tiutenko de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg identificó una especie inédita de serpiente especializada en alimentarse exclusivamente de huevos de aves. Este reptil, llamado Dasypeltis albigularis, pertenece al grupo de serpientes africanas conocidas por su dieta única y su comportamiento inofensivo.

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La denominación de esta serpiente, «comehuevos de garganta blanca», responde a la particular coloración clara de esa zona de su cuerpo, que también se refleja en su vientre. Este detalle es tan característico que su nombre científico, albigularis, significa literalmente “de garganta blanca” en latín. Además, su piel clara, a veces con tonos azulados visibles entre las escamas, la distingue de otras especies cercanas.

Una dieta exclusiva y un rasgo anatómico único en la garganta

Dasypeltis albigularis se suma como la vigésima primera especie reconocida dentro del género Dasypeltis, un grupo que se caracteriza por poseer vértebras especializadas en la garganta para romper la cáscara de los huevos antes de tragarlos. A diferencia de algunas de sus parientes, esta nueva especie no emite ese ruido áspero y sibilante que otras usan para ahuyentar a sus depredadores.

¿Cómo fue el descubrimiento de esta nueva especie en Etiopía?

El hallazgo comenzó con el envío de una hembra joven desde Harenna a Tiutenko, quien inicialmente pensó que se trataba de una especie ya conocida y buscó un macho para reproducirla. “Recibí una hembra joven de una serpiente comehuevos que me pareció ser de una especie ya conocida, y comencé a buscar un macho para criarla”, relató el investigador. A medida que el ejemplar creció, notó diferencias morfológicas que lo llevaron a profundizar en el estudio.

Para confirmar sus sospechas, cruzó la hembra con un macho de una especie emparentada, y la descendencia híbrida mostró rasgos mixtos, lo que aportó la primera evidencia de que el ejemplar de Harenna tenía una identidad biológica propia. La investigación se basó en una detallada comparación anatómica, análisis genéticos del ADN mitocondrial y nuclear, y observaciones durante la reproducción en cautiverio, un proceso que llevó siete años.

El hallazgo llevó siete años de investigación y reproducción en cautiverio.

¿Dónde habita y de qué se alimenta la comehuevos de garganta blanca?

Esta serpiente mide hasta 92 centímetros en el caso de las hembras, una longitud menor que la de su pariente más cercana, Dasypeltis atra, conocida como comehuevos de montaña, que suele presentar una coloración negra y habita también en bosques de África Oriental. La nueva especie, en cambio, prefiere bosques densos entre 1.500 y 1.700 metros sobre el nivel del mar, en zonas con maleza y cafetos silvestres, donde se alimenta de huevos de aves que anidan en los árboles.

Un santuario natural que guarda nuevas especies por descubrir

El bosque de Harenna representa una de las últimas grandes áreas de bosque natural en el Cuerno de África, lo que hace aún más valioso el descubrimiento. “Este es el vigésimo taxón que he nombrado y descrito”, afirmó Tiutenko, quien también mencionó que tiene otras cinco o seis especies y un subgénero en espera de descripción.

Este hallazgo no solo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad africana, sino que también destaca la importancia de conservar ecosistemas naturales poco explorados, donde aún pueden encontrarse especies sorprendentes y únicas en el mundo.