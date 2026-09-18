Un "puma pequeño" en libertad: el imperdible hallazgo en Tucumán que cautivó a los especialistas

Un yaguarundí fue registrado por un fotógrafo de animales durante una recorrida por las yungas tucumanas y sus imágenes permitieron documentar la presencia de la especie en uno de los principales espacios naturales protegidos de la provincia de Tucumán.

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Se trata de las fotos del guía y artista especializado en naturaleza Leonardo González, quien logró captar al mencionado animal en el Parque Nacional Aconquija. El encuentro puso en valor la diversidad de la fauna silvestre que habita la región y particularmente de la especie, poco habitual por los comportamientos esquivos que suele tener.

El yaguarundí, un felino muy difícil de observar y de fácil camuflaje

El yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) es uno de los felinos más escurridizos de la fauna nativa. Sus hábitos y su comportamiento hacen que los encuentros con ejemplares de esta especie sean poco frecuentes, incluso para quienes recorren habitualmente los ambientes naturales de la región.

Tiene cuerpo alargado, patas relativamente cortas y una apariencia que suele generar comparaciones con la de un “puma pequeño”. Se caracteriza por su capacidad para desplazarse de manera discreta entre la vegetación y su alimentación incluye pequeños mamíferos, aves, reptiles y otros animales de menor tamaño.

La importancia de proteger la biodiversidad de los Parques Nacionales

El avistamiento del yaguarundí se produjo en un área de gran valor ambiental. El Parque Nacional Aconquija protege cerca de 94.000 hectáreas de las ecorregiones de Yungas y Altos Andes, con paisajes que van desde la selva de montaña a sectores de mayor altura.

En estos ambientes conviven cientos de especies de flora y fauna nativa. La creación del área protegida tuvo como objetivo conservar estos ecosistemas frente a las amenazas históricas, como la explotación maderera, la actividad ganadera y el avance de la frontera agrícola.

Para González, la posibilidad de fotografiar al yaguarundí fue el resultado de numerosas jornadas de recorrida, la observación de rastros y la espera en el terreno. Al compartir las imágenes, el fotógrafo destacó el valor de este tipo de eventos: “Encuentros como este nos recuerdan lo afortunados que somos de compartir el territorio con ellos”.

El registro no solo permitió documentar la presencia de la especie en las yungas tucumanas, sino que también funcionó como una invitación para conocer y poner en valor la biodiversidad de la provincia de Tucumán. La conservación de los ambientes naturales es un aspecto fundamental para que los animales puedan seguir viviendo y desarrollándose en libertad.