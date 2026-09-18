"Tilcayo": científicos descubren la primera nueva especie de gato en 100 años

La ciencia celebra el descubrimiento de la primera nueva especie de gato en 100 años. Leopardus tilcayo fue descubierto en el 2016, pero su exhaustiva investigación llevó a ser revelado recién ahora por la revista Current Biology. Según relatan desde National Geographic, Paola Nogales-Ascarrunz, bióloga y exploradora de esta revista, recibió una llamada de un santuario de vida silvestre local mientras trabajaba en Bolivia, quienes le comunicaron que habían recibido "un gato extraño".

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El animal había sido encontrado por un hombre, quien lo llevó a su hogar creyendo que era un gato doméstico. Sin embargo, al año decidió llevarlo al santurio, luego de notar comportamientos extraños por parte del animal: cazaba gallinas y maullaba "distinto". Así como su comportamiento era inusual para un felino doméstico, su apariencia también lo era. Tenía una cara pequeña y arrugada, orejas cortas y redondas, y largos bigotes, además de que era demasiado pequeño para ser un gato doméstico y estaba cubierto de manchas parecidas a las de un leopardo.

La nueva especie de gato fue bautizada como Leopardus tilcayo. Foto: Joel Sartore, National Geographic Photo Ark

En un principio Nogales creyó que se trataba de una especie conocida como Leopardus tigrinus, pero tras estudios genéticos y una ardua investigación, se demostró que era una nueva especie. Junto a Eduardo Eizirik , genetista de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul en Brasil, y el coautor principal del estudio, Jonas Lescroart, de la Universidad de Amberes, la científica logró determinar el lugar específico del Tilcayo en el árbol genealógico de los felinos.

De dónde viene el Tilcayo, la nueva especie de gato

El Tilcayo se trata del primer felino nuevo descubierto desde el gato de las pampas en 1923. Su descubrimiento es tan significativo que redefine el árbol genealógico de los felinos, sumando más ramas de las que se creía que existían. Según explican desde NatGeo, gracias a la genómica moderna, los investigadores pudieron comparar genomas completos de 38 individuos del género Leopardus. "Los resultados mostraron que L. tilcayo no solo era diferente de las otras especies de gatos tigre, sino que se había separado de ellas hace aproximadamente 1,4 millones de años, una distancia evolutiva comparable a la que existe entre los leones modernos y los leones cavernarios extintos", detallan.

Al respecto, Sanderson, miembro del Grupo de Especialistas en Felinos de la UICN, indicó en comunicación con la revista de ciencia: "Es en sí mismo una noticia sorprendente, los resultados obtenidos cambian profundamente la forma en que los especialistas en felinos pequeños agrupan las especies de felinos pequeños en el género Leopardus", y concluyó: "No es descabellado pensar que los métodos mejorados utilizados en este estudio revelarán nuevas especies de pequeños felinos salvajes en África y Asia".