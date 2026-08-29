House of the Dragon es real: científicos dieron con un extraño lagarto y lo bautizaron Syrax

Un equipo de científicos descubrió una nueva especie de lagarto cornudo de montaña en los bosques de gran altitud del oeste de Tailandia, y decidió ponerle Acanthosaura syrax, inspirado en Syrax, el dragón de Rhaenyra Targaryen en la serie House of the Dragon.

Los investigadores hallaron la especie en los bosques del Parque Nacional Mae Wong, en las provincias de Tak y Kamphaeng Phet, a altitudes superiores a los 1.300 metros. Hasta el momento, esta especie parece vivir únicamente en esa zona, lo que elevó a 23 el número total de especies conocidas dentro del género Acanthosaura, el de los llamados lagartos cornudos de montaña, que se distinguen por hileras de espinas a lo largo del cuello y el dorso.

Científicos descubrieron una extraña especie de lagarto y la bautizaron en honor a House of the Dragon. Foto: ZooKeys 1287

Para confirmar que se trataba de una especie nueva, y no de una ya conocida, el equipo combinó comparaciones anatómicas con análisis de dos segmentos de ADN, que demostraron que el lagarto es genéticamente distinto tanto de su pariente más cercano, Acanthosaura lepidogaster, como del resto de las especies del género.

Por qué eligieron el nombre de Syrax

La elección del nombre no fue al azar. En la serie, Syrax es de color amarillo, su tamaño es relativamente pequeño en comparación con otros dragones, y tiene la capacidad de poner una gran cantidad de huevos. Los investigadores encontraron esas mismas tres características en el lagarto real: tiene un cuerpo de color verde amarillento, es uno de los más pequeños del género, y las hembras son capaces de poner una cantidad de huevos relativamente grande en relación con su tamaño corporal.

Más allá de su similitud con el dragón de la serie, el lagarto tiene rasgos propios que lo distinguen de sus parientes. Por ejemplo, sus escamas espinosas en el cuello y el dorso son las más pequeñas jamás registradas en todo el género, y a diferencia de otras especies cercanas, no tiene manchas negras alrededor de los ojos, sino una banda oscura alrededor del cuello.

De todas formas, los científicos expresaron su preocupación tras el descubrimiento, dado que el hábitat de Acanthosaura syrax parece limitarse a una franja muy específica de bosques de alta montaña, donde el terreno accidentado separa naturalmente a las distintas poblaciones. Esa característica hace que la especie sea especialmente vulnerable, por lo que proteger esos bosques es clave para su supervivencia.