Estaban en cautiverio ilegal y lograron salvarlos: liberaron a 42 animales silvestres en Córdoba

Tras ser recuperados en distintos procedimientos de control de fauna silvestre, 42 animales completaron su rehabilitación y fueron reintroducidos en la Reserva Natural Vaquerías, en Valle Hermoso. La Policía Ambiental, junto con personal de la Reserva Natural Vaquerías de la Universidad Nacional de Córdoba, llevó adelante una nueva liberación de fauna silvestre. En esta oportunidad, 41 aves y un zorro gris regresaron a la naturaleza luego de completar su recuperación en el centro de rescate Tatú Carreta.

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El proceso de recuperación de los ejemplares

Los ejemplares habían sido rescatados durante procedimientos vinculados con la tenencia ilegal de fauna silvestre. Después de atravesar períodos de cuarentena, recuperación y rehabilitación, recibieron el alta sanitaria y comportamental que permitió evaluar su regreso al ambiente natural. La liberación se realizó en la Reserva Natural Vaquerías, ubicada en Valle Hermoso, departamento Punilla. El área cuenta con unas 400 hectáreas de vegetación autóctona y reúne condiciones adecuadas para la reintroducción de ejemplares rehabilitados.

Las declaraciones de las autoridades

“Son 41 aves y un zorro gris que, luego de ser rescatados por Policía Ambiental y permanecer en cuarentena en el centro de rescate Tatú Carreta, pudieron completar su recuperación y hoy regresan a la naturaleza”, explicó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental. Antes de la liberación, los equipos técnicos analizaron las características de cada ejemplar y las condiciones del ambiente para determinar cuáles estaban en condiciones de ser reintroducidos. Este proceso garantiza que los animales puedan adaptarse adecuadamente a su entorno natural.

El anillado de las aves liberadas

Como parte del operativo, las aves recibieron anillos con códigos individuales que permitirán identificarlas en caso de ser observadas nuevamente en estado silvestre. “El anillado nos permite identificar a los ejemplares si vuelven a ser observados en vida silvestre. De esta manera podemos conocer cómo se adaptan al ambiente y obtener información que contribuya al seguimiento y la conservación de las especies”, señaló Joaquín Piedrabuena, guardaparque de la Reserva Natural Vaquerías.

Las especies que regresaron a la naturaleza

Entre las especies liberadas se encuentran brasita de fuego, cabecita negra, calandria, carancho, celestino, zorzal chiguanco, diuca, lechuza de los campanarios, naranjero, pepitero de collar, reinamora, rey del bosque, vira vira y zorzal mandioca, además del zorro gris. La Reserva Natural Vaquerías, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, protege una muestra representativa del Bosque Serrano y la cuenca del arroyo Vaquerías. Por sus características, constituye un espacio destinado a la conservación de la biodiversidad y a la reintroducción de fauna silvestre rehabilitada.

El compromiso con la conservación

Desde el centro de rescate Tatú Carreta destacaron el trabajo articulado con la Policía Ambiental para recuperar y rehabilitar ejemplares provenientes de procedimientos de control de fauna. “Cada nueva liberación representa una nueva oportunidad para estos ejemplares y refleja el compromiso del Estado con la conservación de nuestra fauna y de nuestra casa común”, expresó María Belén Blanda, subsecretaria de Agua, Ambiente y Control y Fiscalización.