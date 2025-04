El fiscal de Corrientes rompió el silencio por el caso Loan: "La familia"

El fiscal general del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, José Sotelo, volvió a ratificar su hipótesis inicial sobre la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña y remarcó que "toda la familia es sospechosa" de su sustracción y ocultamiento, tal como está caratulada la causa actualmente. "La clave estaba en la familia... No sé si la familia fue cómplice de una trata, porque hay de todo. Absolutamente sigo sosteniendo que tienen algo que ver", dijo firmemente.

En primer lugar, señaló que se trató de "un caso muy difícil" y defendió su primera conferencia de prensa, apenas se conoció el caso en la provincia. "Me putearon hasta en arameo cuando dije que todos los familiares son sospechosos, todos los que se pusieron en prisión a través de los fiscales provinciales, todavía siguen allí en la justicia federal. Quiere decir que mucho no cambió la cosa y que en la familia está la clave", remarcó.

"Yo reaccioné como correspondía: salí a los medios, di una conferencia de prensa, defendí a funcionarios y magistrados, mantuve mi postura, di mi opinión y me retiré", recordó y aseguró que "no se metió la política en el caso", que existieron manifestaciones del gobernador provincial Gustavo Valdés o de algún otro dirigente correntino en el inicio del caso, pero porque "la provincia estaba siendo sacudida de la noticia".

Sotelo remarcó que "las cosas se hicieron como corresponde de acuerdo al Código" y apuntó: "Los chantas de Buenos Aires hablaron nomás, pero no hicieron nada. ¿Dónde está la manifestación técnica para oponerse a nuestras actuaciones? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Dónde dicen en qué violamos el Código?".

Ante la consulta, durante la entrevista radial, el fiscal general recordó la noche en la que Laudelina Peña, tía del niño desaparecido, se acercó a una comisaría espontáneamente a realizar una denuncia sobre lo ocurrido. Sin estar imputada, declaró como testigo que hubo un accidente automovilístico -con Carlos Pérez y María Victoria Caillava como protagonistas- con el niño. "Ella iba a la jefatura de Policía a hacer una denuncia por un delito provincial, pero como allí no había cámaras de grabación, se la trasladó a la sala de denuncias de la Fiscalía, donde todo quedó debidamente registrado conforme a lo que establece el Código Procesal. Fue a las 22.30, aproximadamente, no a la madrugada como dijeron... No hubo nada raro", explicó.

"¿Por qué creen que cambian de abogado tantas veces? Cambiaron de abogado una y otra vez porque todos se dan cuenta de cómo viene la mano. Nadie quiere agarrar esa papa caliente, sobre todo cuando hay tanto interés y hubo mucho dinero en juego, al comienzo, a través de algunos canales de televisión. Todo está dado vuelta y pervertido, fue un tema horrible. Quisieron hacer creer que hasta yo tenía a Loan jugando con mi perro en el patio de mi casa", lanzó. Y agregó: "Tengo esperanza con que se resuelva, pero los delitos más difíciles de resolver son aquellos en los que no se sabe quién fue el autor".

Sobre el cierre, Sotelo lamentó que un alto funcionario policial esté implicado en la causa. "Nos dejó 4 a 0 abajo en el primer tiempo. Veníamos muy mal desde el inicio. Ojalá que la jueza Cristina Pozzer Penzo encuentre la llave justa para resolver este caso, confío en su labor", concluyó.