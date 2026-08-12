Desaparición de Axel González: mientras sigue la búsqueda del joven, dos imputados por encubrimiento fueron liberados

Luego de permanecer más de dos meses detenidos, este miércoles fueron liberados Leonardo Nicolás Silva (36) y Antonio Omar Íñiguez (32), quienes se encuentran imputados por encubrimiento en el marco de la investigación por la desaparición de Axel Alejandro González (22) en la provincia del Chaco.

Axel fue visto por última vez el 17 de mayo al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su exnovia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Mientras crecen los cuestionamientos por el accionar de los agentes de la Comisaría Segunda de Fontana durante los primeros días de búsqueda, Silva e Íñiguez permanecían detenidos desde fines de mayo y bajo prisión preventiva desde el 8 de junio. La medida fue dispuesta por el Equipo Fiscal N° 14, a cargo de Julieta Arolfo, que también había ordenado su traslado a la Unidad Penitenciaria N° 7.

Por el momento, no se conocieron los motivos que llevaron a disponer la excarcelación de los hombres. La resolución se produjo apenas un día antes de la audiencia fijada para este jueves, en la que estaba previsto analizar el pedido de nulidad de la prisión preventiva y el cese de la medida presentado por los abogados defensores de ambos acusados.

Según detalló Diario Chaco, familiares de ambos detenidos habían realizado reclamos para exigir su liberación, a través de manifestaciones frente a la sede de la Fiscalía de Derechos Humanos provincial.

Tras la liberación, la causa presenta como único detenido a Antonio Ramón "Cuno" Gómez. Las fuerzas de seguridad continúan con las tareas de rastrillaje y sigue vigente la recompensa provincial de 10 millones de pesos.

La Justicia dispuso la excarcelación de Antonio Iñiguez y Leonardo Silva, quienes permanecían detenidos desde fines de mayo. (Noticiero 9).

La mamá de Axel González aseguró que la desaparición de su hijo "fue planificada"

A más de 80 días sin noticias del paradero de Axel, la madre del joven, María Gómez, difundió un fuerte mensaje en redes sociales en el que renovó su pedido de justicia. La mujer publicó un video donde señaló que la desaparición de su hijo "fue planificada".

Desesperada, la mujer mencionó por su nombre a personas a las que señaló como conocedoras del paradero de su hijo, entre ellas la expareja de Axel y su ex suegro, identificado como "Cuno", al tiempo que pidió que "empiecen a hablar". También manifestó su convicción de que personas vinculadas al narcotráfico y miembros de la Policía estarían involucrados en el hecho.

"Mi hijo tiene que aparecer", expresó durante el mensaje, en el que también aseguró que continuará reclamando justicia y convocó a quienes tengan información a aportar datos que permitan avanzar en la investigación.

Semanas atrás, María interceptó al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, para suplicarle ayuda en la búsqueda de su hijo. "Voté por usted, por favor ayúdeme. Es demasiada la desesperación. Hoy Axel cumple 22 años y yo no lo tengo", expresó la mujer entre lágrimas.

La escena, que se viralizó rápidamente en redes sociales, tuvo lugar previo al acto oficial por el Día de la Independencia, que se realizó en la ciudad de Fontana. Ante el pedido, el gobernador Zdero decidió detener la caravana, bajar del vehículo y abrazó a la madre del joven, asegurándole que, como padre, comprendía su situación y que el Gobierno continuará colaborando con la investigación.