Lesa Humanidad: la Justicia ordenó la libertad condicional del represor Eduardo Kalinec

El Poder Judicial volvió a beneficiar a un símbolo de la represión ilegal. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 ordenó este 22 de diciembre la "inmediata soltura" de Eduardo Emilio Kalinec, el expolicía que operó como interrogador y torturador en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo.

La resolución, que lleva la firma del juez Néstor Guillermo Costabel, no es una decisión aislada del tribunal inferior, sino el cumplimiento de una orden directa emanada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. El máximo tribunal penal del país, en un fallo dividido dictado el pasado 16 de diciembre, anuló la negativa previa y habilitó la salida del genocida.

Los jueces de Casación Javier Carbajo y Gustavo Hornos votaron a favor de concederle el beneficio, argumentando que Kalinec lleva más de 20 años detenido (desde septiembre de 2005), tiene conducta "ejemplar 10" dentro del penal y ya gozaba de salidas transitorias sin incidentes. En disidencia votó el juez Mariano Borinsky, quien sostuvo que debían rechazarse los planteos de la defensa y mantenerlo en prisión.

El punto más polémico del fallo radica en la valoración de los informes psicológicos. El Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal advirtió claramente que Kalinec "no registra una actitud responsable respecto de los hechos" y "no ha mostrado una actitud reflexiva". En términos llanos: no se arrepiente de nada.

Según los peritos, el represor utiliza mecanismos de defensa como la "racionalización y evitación", alegando que "solamente cumplía órdenes" y presentándose como una víctima de "inconsistencias legales". Pese a este pronóstico negativo sobre su resocialización y a la oposición rotunda de las víctimas (como Ana María Careaga y María Esther Basualdo, quienes declararon en audiencia), los jueces Carbajo y Hornos consideraron que la falta de reconocimiento del delito no es un impedimento legal para obtener la libertad si se cumplen los requisitos temporales.

Las reglas de la libertad e "Historias Desobedientes"

En su resolución, el Tribunal dispuso que Kalinec continúe cumpliendo su condena en un domicilio particular de la Ciudad de Buenos Aires. Para mantener su libertad, el "Doctor K" deberá cumplir reglas estrictas, bajo apercibimiento de volver a la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Federal si las viola:

Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes.

No cometer nuevos delitos.

Someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal.

La figura de Kalinec tiene una relevancia particular en la lucha por la Memoria. Su propia hija, Analía Kalinec, se convirtió en una referente fundamental al fundar el colectivo "Historias Desobedientes", una agrupación integrada por familiares de genocidas que repudian los crímenes de sus padres y militan activamente por la Memoria, la Verdad y la Justicia.