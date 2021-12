Trágico accidente: cuatro hinchas de River murieron en un viaje camino al partido contra Colón

Entre las víctimas letales se encuentran dos hombres, una mujer y un niño.

Hoy por la mañana cuatro fanáticos de River perdieron su vida en un accidente rumbo a Santiago del Estero. El grupo de cinco fanáticos viajaba desde Florencio Varela para formar parte del público en la final del Trofeo de Campeones 2021 entre su equipo predilecto y Colón de Santa Fe.

Los bonaerenses se dirigían hacia destino en una camioneta utilitaria y se estrellaron contra un camión que venía de frente a ellos. El siniestro ocurrió en la ruta nacional 4, cerca del pueblo santafesino Nelson, ubicado a 40 kilometros de la capital de la provincia, según se informó desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial, aunque aún se espera un informe con mayor presición.

Las persona fallecidas son dos hombres, una mujer y un niño de 7 años que se dirigían hacia el norte en una Renault Kangoo. La única sobreviviente fue una mujer que se encuentra internada en el hospital José María Cullen por fractura en el fémur y lesiones en el abdomen, después de haber sido atendida de manera urgente en el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad de la localidad Esperanza.

Por otro lado, el chofer del camión no tuvo lesiones, aunque el acoplado que transportaba pollos quedó tumbado en la banquina. "Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase", enunció el señor llamado Silvio ante los medios.

La publicación de River Plate en redes sociales

Desde la cuenta oficial de Twitter de River Plate, se hicieron públicas lsa condolencias del club para con la familia que peridó su vida en un viaje por su pasión futbolera. "Ante el lamentable accidente de tránsito en Santa Fe que les costó la vida a cuatro hinchas de River, el Club acompaña a sus familiares y seres queridos en este momento de profunda tristeza", redactaron.

Como respuesta a esa publicación, muchos fanáticos del club de Núñez también se expresaron sobre la tragedia: "Un minuto de silencio antes del partido", "Pobre Gente, no pueden jugar en Santiago en esta fecha ruta con 40 grados y sol de frente. Cambiaron Córdoba por Santiago no piensan en la gente", "Todos acompañamos a esta familia en este difícil momento" y "Que noticia más triste Q.E.P.D. Millos y fuerza a sus familiares y amigos" fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron al posteo creado por River Plate.