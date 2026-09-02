Los decoradores coinciden: el sillón de dos cuerpos no va más y ya tiene reemplazo.

Durante mucho tiempo, el comedor se organizó alrededor de una fórmula de mesa acompañada por varias sillas iguales y, en algunos casos, un sillón de dos cuerpos para sumar comodidad. Sin embargo, las nuevas tendencias de interiorismo proponen modificar esa composición y apostar por ambientes más relajados, cálidos y funcionales.

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La novedad que gana protagonismo son las banquetas tapizadas, los bancos y los pequeños asientos tipo sofá, que se incorporan junto a la mesa para romper con la estética tradicional y darle al comedor un aspecto más sofisticado.

La propuesta consiste en combinar diferentes tipos de asientos en lugar de mantener un conjunto completamente uniforme. Una de las configuraciones más elegidas ubica una banqueta contra la pared, mientras que del lado opuesto se colocan sillas individuales.

Además de aportar un cambio visual, esta distribución permite aprovechar mejor los metros disponibles. Al quedar pegada a la pared, la banqueta ocupa menos espacio y puede convertirse en una solución especialmente práctica para comedores pequeños.

También existen modelos sin respaldo que pueden deslizarse debajo de la mesa cuando no están en uso. De esta manera, el mobiliario cumple una doble función ya que aporta lugares para sentarse y, al mismo tiempo, ayuda a mantener despejado el ambiente.

Las banquetas tapizadas, los bancos y los pequeños asientos tipo sofá son los nuevos muebles favoritos de los hogares modernos.

Los decoradores también comenzaron a incorporar sofás pequeños o asientos mullidos en alguno de los laterales de la mesa. El resultado es un comedor menos rígido, que invita a permanecer más tiempo y que se acerca a la estética de los restaurantes con sectores tipo cabina.

La tendencia no busca que todos los elementos combinen de manera exacta. Por el contrario, una de sus claves está en mezclar materiales, colores y texturas. Una banqueta de lino o terciopelo puede convivir con sillas de madera, cuero o fibras naturales sin perder armonía.

Por qué esta tendencia gana terreno

El cambio responde a una nueva manera de pensar los espacios de la casa. El comedor dejó de ser exclusivamente un lugar destinado a las comidas y pasó a funcionar también como punto de encuentro, trabajo ocasional o espacio para largas sobremesas.

Por eso, el interiorismo actual prioriza comodidad, versatilidad y una estética menos estructurada. Los asientos tapizados permiten conseguir esa sensación sin resignar elegancia y, además, ofrecen más posibilidades para adaptar la distribución a cada ambiente.