Labubu: qué es y qué significa tener esta muñeca

Tener una Labubu es sinónimo de estatus.

Cuando nos referimos a una Labubu su nombre llama poderosamente la atención. Lo cierto es que, en una época de tendencias y redes sociales, este particular juguete se convirtió en algo que cada vez se ve con más frecuencia en la gente. Y trasciende incluso distintas generaciones. Una costumbre que trascendió las fronteras de los países y que es cada vez más usual ver en algún amigo o familiar.

Su aspecto es pintoresco y son fáciles de llevar, ya sea a una escuela, al trabajo o a cualquier lugar que se te ocurra. Su origen tiene que ver con una serie y provienen de China. Sin embargo, se han metido con mucha fuerza en la cultura occidental. Fueron creados en 2015 por el artista de Hong Kong Kasing Lung, y son comercializados exclusivamente por la empresa minorista china Pop Mart.

Qué es Labubu

Estos Labubu fueron creados cuando Lung lanzó la serie The Monsters, libros ilustrados en los que aparecía un grupo de criaturas “monstruosas”, que se inspiraban en el folclore nórdico y que contaban con varios personajes, entre ellos Labubu, una especie de duende con orejas puntiagudas, dientes afilados y carácter travieso. En 2019, Kasing Lung se asocia con la gigante china de los juguetes Pop Mart para materializar sus diseños en forma de figuritas de vinilo.

La misteriosa moda de los Labubu rompe fronteras.

Popularizados por la red social TikTok, en la plataforma digital los Labubu tienen incluso su propio hashtag, con más de 1.7 millones de publicaciones. Al igual que los Sonny Angels, otros mini peluches que no hace mucho estaban en tendencia en la red social, los Labubu ya no solo le interesan a los niños, sino que se han vuelto populares entre adultos y entre algunos famosos, como el ex futbolista David Beckham o el jugador francés Paul Pogba.

Qué significa tener una Labubu

Tener un Labubu significa poseer una de las figuras coleccionables de vinilo con cuerpo de peluche de la serie The Monsters, creada por el artista Kasing Lung, que se ha vuelto viral y un objeto de deseo y estatus por su diseño híbrido de ternura e inquietud, con características como orejas puntiagudas y dientes afilados. Más allá de un juguete, es un símbolo de exclusividad y moda en la cultura pop, asociado a los "blind boxes" (cajas sorpresa) y al fenómeno de las redes sociales.

Estas figuras se caracterizan por ser monstruos peludos, con ojos saltones, pequeños de tamaño y con pelaje suave y colorido. Cada uno tiene un diseño único y un nombre propio, lo que los convierte en piezas ideales para coleccionar. Pop Mart incluso tuvo que retirar temporalmente sus productos del mercado británico tras escenas de caos en las tiendas. Incluso circulan videos de robos de Labubu, exhibidos con orgullo como trofeos.