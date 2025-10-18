Cuenta DNI y los descuentos que hay este sábado 18 y domingo 19 de octubre 2025 con 40% en ferias, 20% en supermercados y más

Cuenta DNI ofrece grandes beneficios.

Cuenta DNI es una de las herramientas de consumo más usadas en la provincia de Buenos Aires, con más de 8 millones de personas que la eligen para pagar y aprovechar los descuentos. Como en cada semana, el Banco Provincia vuelve a lanzar un paquete de beneficios que apuntan tanto al ahorro cotidiano como a fechas clave en el calendario, que pueden ser aprovechadas por los usuarios.

Las promociones de Cuenta DNI son un termómetro de bolsillo para medir el impacto de la inflación en la vida diaria, por lo que tener la posibilidad de aprovechar las posibilidades que brinda la billetera virtual es fundamental. Octubre suma rebajas especiales para el Día de la Madre, además de descuentos en carnicerías, supermercados y comercios esenciales, en un mes realmente muy importante.

Qué descuentos que hay este sábado 18 y domingo 19 de octubre 2025 con Cuenta DNI

Changomás : 20 % de descuento todos los jueves, viernes y sábados. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto

: 20 % de descuento todos los jueves, viernes y sábados. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto Supermercado Toledo : 20 % de rebaja los miércoles, sábados y domingos. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

: 20 % de rebaja los miércoles, sábados y domingos. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Universidades : Los comercios adheridos ofrecen un 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 por semana por persona.

: Los comercios adheridos ofrecen un 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 por semana por persona. Ferias y mercados bonaerenses : durante todos los días del mes, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de ahorro. Este beneficio está pensado para compras de alimentos frescos y productos regionales. El tope de devolución es de $6.000 por semana y por persona.

: durante todos los días del mes, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de ahorro. Este beneficio está pensado para compras de alimentos frescos y productos regionales. El tope de devolución es de $6.000 por semana y por persona. Cuotas sin interés: todos los días, en comercios adheridos 3 cuotas sin interés. Adherí tus tarjetas de crédito y pagá, desde la app, mediante QR. Beneficio exclusivo para compras realizadas únicamente mediante tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI, en los comercios adheridos. Se excluyen de la promoción los comercios de los rubros Alimentos, Carnicerías, granjas y pescaderías y Grandes cadenas de supermercados. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Paso a paso, cómo descargar Cuenta DNI

Para aprovechar los descuentos que se ofrecen, es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI instalada en el celular. Para descargarla, seguí estos pasos: