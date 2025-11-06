EN VIVO
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 6 de noviembre 2025

En medio de la inflación y los precios en alza, el alivio del bolsillo llega con Cuenta DNI. Renovó sus beneficios durante noviembre con una batería de descuentos en alimentos, librerías y comercios de cercanía. Este jueves, las promociones apuntan a quienes buscan ahorrar en farmacias y perfumerías.

06 de noviembre, 2025 | 05.00

En el anteúltimo mes del año, mientras los salarios siguen corriendo detrás de la inflación, las promociones de Cuenta DNI vuelven a ser una herramienta clave para estirar el bolsillo. La aplicación, que ya supera los siete millones de usuarios bonaerenses, mantiene su estrategia de descuentos semanales en rubros esenciales y ofertas especiales los fines de semana.

El Banco Provincia informó que el objetivo de este programa de beneficios es “potenciar la capacidad de compra de las familias” a través de reintegros automáticos en las compras diarias. Las promociones de hoy, jueves 6 de noviembre, se suman a un esquema que combina precios cuidados digitales y consumo dirigido a sectores estratégicos.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI para hoy jueves 6 de noviembre

Quienes usan Cuenta DNI tienen un 10% de descuento en farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro, en comercios adheridos de toda la provincia de Buenos Aires. La promoción aplica de forma automática pagando con la aplicación, tanto en mostradores como en cadenas reconocidas. En un contexto de aumentos sostenidos en medicamentos y artículos de higiene, el beneficio se vuelve especialmente atractivo para jubilados, familias y trabajadores.

Otros beneficios de Cuenta DNI para aprovechar este mes

Para quienes prefieren planificar las compras del fin de semana, el viernes 7 regresa el clásico 20% de descuento en comercios de cercanía, con un tope de $4.000 por persona, alcanzable con $20.000 en consumos. Este beneficio incluye almacenes, verdulerías, panaderías y minimercados barriales, un rubro que se volvió emblema de la economía de supervivencia cotidiana.

El sábado 8 de noviembre llega uno de los beneficios más esperados: 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, con tope de $6.000, equivalente a $17.000 en compras. En un país donde el precio del asado es tema de conversación y termómetro político, el descuento se siente casi como una medida económica en miniatura.

También están vigentes los siguientes beneficios:

  • Ferias y mercados bonaerenses: un 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000.
  • Universidades: un 40% off todos los días en comercios adheridos de instituciones bonaerenses.
  • Librerías: un 10% los lunes y martes, sin tope.
  • Farmacias y perfumerías: el 10% miércoles y jueves, sin tope.
  • Tres cuotas sin interés todos los días, con Visa o Mastercard vinculadas a la billetera digital.
  • Especial jóvenes (13 a 17 años): un  30% de descuento en gastronomía el 15 y 16 de noviembre, con tope de $8.000. 
