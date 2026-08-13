Cuenta DNI sumó el pago de un servicio clave para el hogar entre sus opciones nuevas

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) incorporó a Cuenta DNI como una nueva alternativa digital para la cancelación de sus facturas de agua y cloacas. La herramienta desplegada por el Banco Provincia busca simplificar la gestión cotidiana de los bonaerenses, permitiéndoles canalizar el cumplimiento del servicio de forma ágil y segura directamente desde sus teléfonos celulares.

Esta integración amplía las modalidades de cobro que la prestataria mantiene en funcionamiento y requiere de un breve procedimiento previo dentro de la aplicación móvil para dar de alta el suministro. Para habilitar la liquidación del servicio desde el dispositivo, la persona usuaria debe contar con la plataforma del BAPRO instalada y seguir una secuencia de pocos pasos dentro del menú principal.

Ingresar al apartado "Pagar Servicios". Seleccionar la solapa "Servicios y Pagos". Presionar sobre la opción "Adherir Servicio". Buscar y elegir la entidad "Aguas Bonaerenses".

Dato clave para la adhesión: al momento de ingresar el código de pago electrónico en la aplicación, es fundamental anteponer tres ceros (000) al número de "Unidad de facturación" impreso en la boleta para asegurar la validación correcta del suministro.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó que Cuenta DNI ya está disponible como nuevo medio de pago.

La grilla de descuentos de Cuenta DNI para agosto de 2026

A la par de las facilidades operativas para abonar prestaciones básicas, la billetera digital del Banco Provincia mantiene activa la nómina de promociones correspondiente a agosto. El esquema completo de topes e topes de reintegro permite alcanzar un ahorro estimado de hasta $170.000 por persona a lo largo del mes:

Comercios de cercanía: 20% de bonificación de lunes a viernes. El tope semanal es de $6.000 por persona (se alcanza con compras de $30.000).

20% de bonificación de lunes a viernes. El tope semanal es de $6.000 por persona (se alcanza con compras de $30.000). Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un tope mensual/semanal de $6.000 por persona (se obtiene con consumos de $15.000).

40% de ahorro todos los días, con un tope mensual/semanal de $6.000 por persona (se obtiene con consumos de $15.000). Garrafas: 40% de descuento diario. Límite unificado de $18.000 al mes por usuario (se logra con un gasto de $45.000).

40% de descuento diario. Límite unificado de $18.000 al mes por usuario (se logra con un gasto de $45.000). Gastronomía: 25% de rebaja los sábados y domingos en locales adheridos y estaciones YPF Full (no aplica para combustible). El tope es de $8.000 por semana y por persona (consumo de $32.000).

25% de rebaja los sábados y domingos en locales adheridos y estaciones (no aplica para combustible). El tope es de $8.000 por semana y por persona (consumo de $32.000). Universidades, clubes y entidades educativas: 40% de descuento diario, con un tope semanal de $6.000 (consumos de $15.000).