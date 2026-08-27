Cuenta DNI: las promociones imperdibles para aprovechar antes de que termine agosto

Cuenta DNI mantiene en agosto sus beneficios en supermercados, comercios de cercanía, farmacias y locales gastronómicos.

Con el cierre del mes cada vez más cerca, las personas usuarias de Cuenta DNI aún disponen de múltiples alternativas de ahorro en establecimientos adheridos de la provincia de Buenos Aires. El abanico comercial de la aplicación financiera integra devoluciones fijas diarias junto con descuentos focalizados en días específicos de la semana.

Día por día: todas las promociones de Cuenta DNI en agosto 2026

A continuación, el detalle del esquema promocional para optimizar los consumos de los próximos días:

Supermercados (martes 25 de agosto): Bonificación del 15% que opera los días martes. El rasgo distintivo de esta fecha es que no posee tope de reintegro, aplicándose la rebaja sobre la totalidad de la compra en cadenas participantes.

Farmacias y perfumerías (miércoles 26 y jueves 27 de agosto): Devolución del 10% sin límite de devolución. No requiere de un gasto mínimo para su efectivización.

Gastronomía (sábados y domingos): 25% de ahorro en restaurantes y bares adheridos durante el fin de semana. Tiene un tope semanal de $8.000 por persona (se alcance completando $32.000 en consumos).

Cuenta DNI ofrece 25% de ahorro en restaurantes y bares adheridos durante los fines de semana de agosto.

Beneficios diarios y semanales disponibles con Cuenta DNI hasta el 31 de agosto

La grilla de la plataforma bancaria se completa con promociones continuas y de alcance sectorial:

Comercio de cercanía: 20% de rebaja de lunes a viernes, con un límite de devolución semanal de $6.000 por titular.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de bonificación todos los días, con un tope semanal de $6.000 por usuario.

Venta de garrafas: 40% de ahorro diario con un tope unificado de $18.000 mensuales por persona.

Entidades educativas, universidades y clubes: 40% de reintegro todos los días, con tope semanal de $6.000 .

Marcas seleccionadas: 30% de descuento diario en firmas destacadas, con tope mensual de $15.000 .

Librerías de texto: 10% de rebaja los días lunes y martes, sin tope de reintegro.

La app permite financiar compras en hasta 3 cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito vinculadas mediante escaneo de código QR en locales adheridos (excluye al rubro alimenticio).

Otras funciones de la billetera virtual del Banco Provincia

Por último, podemos mencionar algunas herramientas populares de la aplicacion del Banco Provincia que se destacan: