Cuenta DNI: cómo ahorrar $6.000 por semana en comercios de cercanía en agosto 2026

En agosto, Cuenta DNI vuelve a ofrecer una batería de descuentos para sus más de 10 millones de usuarios. Entre las promociones que continúan vigentes está una de las más utilizadas para las compras cotidianas: el beneficio en comercios de cercanía, que permite obtener hasta $6.000 de reintegro por semana.

La promoción alcanza a las compras realizadas de lunes a viernes y contempla un descuento del 20%, con un tope semanal de $6.000 por persona. Para llegar al máximo beneficio es necesario acumular $30.000 en consumos durante la semana.

Cuenta DNI: cómo obtener el descuento de $6.000

El mecanismo es sencillo: quienes utilicen Cuenta DNI en comercios de cercanía adheridos pueden acceder a un 20% de descuento de lunes a viernes.

El beneficio tiene un tope de $6.000 por semana y por persona. Como el descuento representa el 20% de la compra, para alcanzar ese máximo hay que realizar consumos por $30.000.

La cuenta es simple:

Consumo semanal: $30.000.

$30.000. Descuento: 20%.

20%. Reintegro máximo: $6.000.

$6.000. Días de vigencia: lunes a viernes.

lunes a viernes. Tope: $6.000 por semana y por persona.

Esto significa que una persona que alcance los $30.000 de compras durante una semana puede obtener el reintegro máximo previsto por la promoción. Si gasta menos, el descuento será proporcional.

Un punto importante es que el tope es semanal, por lo que el beneficio puede volver a utilizarse la semana siguiente, siempre dentro de las condiciones establecidas para agosto.

Qué otras promociones tiene Cuenta DNI en agosto

El descuento en comercios de cercanía forma parte de un esquema más amplio de promociones que Cuenta DNI mantiene durante agosto. La billetera digital también ofrece beneficios en ferias y mercados bonaerenses, garrafas, gastronomía, universidades y clubes, entre otros rubros.

En ferias y mercados bonaerenses, el descuento es del 40% todos los días, con un tope de $6.000 por semana y persona. Para alcanzarlo hay que realizar compras por $15.000.

Cuenta DNI.

En el caso de las garrafas, el beneficio llega al 40% todos los días, con un tope unificado de $18.000 mensuales por persona. Para obtener el máximo reintegro se necesitan consumos por $45.000.

También hay un beneficio del 40% en universidades, eventos, entidades educativas y clubes, con un tope de $6.000 semanales que se alcanza con compras de $15.000.

La promoción de gastronomía, en tanto, vuelve a concentrarse durante los fines de semana: ofrece 25% de descuento los sábados y domingos, con un reintegro máximo de $8.000 por semana y persona. El tope se alcanza con consumos de $32.000.

Descuentos en YPF Full, marcas y otros rubros

El beneficio gastronómico también se mantiene en YPF Full durante los sábados y domingos en los locales adheridos. El descuento es del 25%, con un tope de $8.000 por semana y persona y consumos necesarios de $32.000. La promoción no alcanza la compra de combustibles.

A su vez, Cuenta DNI ofrece durante agosto un 30% de descuento en marcas destacadas, todos los días, con un tope de $15.000 mensuales por persona. Para alcanzar el máximo se necesitan consumos por $50.000.

El esquema se completa con beneficios específicos para otros gastos: 10% de descuento en librerías de texto los lunes y martes, sin tope de reintegro, y 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, también sin tope.

Además, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, siempre que las compras se realicen mediante QR desde la aplicación.