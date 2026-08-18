Descuentos de Cuenta DNI para la tercera semana de agosto 2026: uno por uno, todos los beneficios

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, mantiene durante agosto una serie de promociones destinadas a reducir el costo de consumos cotidianos. En la tercera semana del mes, los beneficios abarcan desde compras en comercios de cercanía y ferias bonaerenses hasta gastronomía, librerías, farmacias y perfumerías.

El esquema combina descuentos de entre 10% y 40%, con topes de devolución que varían según el rubro y la frecuencia de uso. Algunas promociones se aplican determinados días de la semana, mientras que otras están disponibles todos los días. El Banco Provincia establece además condiciones específicas para cada beneficio y exige utilizar los medios de pago indicados para acceder al reintegro.

Cuenta DNI: todos los descuentos de la tercera semana de agosto

Comercios de cercanía: hay 20% de descuento de lunes a viernes , con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona . Para alcanzar el máximo beneficio, es necesario realizar consumos por $30.000.

hay , con un tope de reintegro de . Para alcanzar el máximo beneficio, es necesario realizar consumos por $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: ofrecen 40% de descuento todos los días , con un tope de devolución de $6.000 semanales por persona . El reintegro máximo se alcanza con compras de $15.000.

ofrecen , con un tope de devolución de . El reintegro máximo se alcanza con compras de $15.000. Garrafas: el descuento llega al 40% todos los días , con un tope unificado de $18.000 mensuales por persona . Para obtener la devolución máxima se requiere acumular consumos por $45.000.

el descuento llega al , con un tope unificado de . Para obtener la devolución máxima se requiere acumular consumos por $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: también tienen 40% de descuento todos los días , con un tope de $6.000 por semana , que se alcanza con compras de $15.000.

también tienen , con un tope de , que se alcanza con compras de $15.000. Gastronomía: durante los sábados y domingos hay 25% de descuento , con un reintegro máximo de $8.000 por semana y por persona . Para alcanzar el tope hay que consumir $32.000.

durante los sábados y domingos hay , con un reintegro máximo de . Para alcanzar el tope hay que consumir $32.000. YPF Full: los locales gastronómicos adheridos de YPF Full mantienen un 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona, alcanzable con consumos de $32.000. El beneficio no se aplica a la compra de combustibles. Este esquema coincide con las condiciones difundidas por Banco Provincia para la promoción de FULL YPF.

Marcas, librerías y farmacias: qué días conviene usar Cuenta DNI

Las marcas destacadas ofrecen 30% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona. El máximo se alcanza con consumos acumulados de $50.000.

Para quienes tengan que comprar libros, la promoción de librerías de texto permite ahorrar un 10% los lunes y martes, sin tope de reintegro. Banco Provincia establece que el beneficio rige para compras realizadas mediante Cuenta DNI en librerías adheridas.

En farmacias y perfumerías, el descuento es del 10% los miércoles y jueves, también sin tope de reintegro. La promoción oficial establece que el beneficio se aplica a través de Cuenta DNI en comercios adheridos.

Además, las personas que tengan tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, mediante compras realizadas desde la aplicación.

Un beneficio extra con Cuenta DNI al pagar con NFC

La propuesta contempla además dos modalidades de ahorro según el medio de pago utilizado. Quienes abonen con dinero disponible en Cuenta DNI acceden a un 25% de reintegro, con un tope de $8.000 semanales por persona. Para obtener el máximo, una compra de $40.000 alcanza el límite.

En cambio, quienes paguen mediante tecnología NFC desde la aplicación, utilizando tarjetas Visa Débito o Visa Crédito vinculadas, pueden acceder a un 30% de ahorro con un tope de $15.000 por semana. En este caso, un consumo de $60.000 permite alcanzar la devolución máxima.

Cuenta DNI.

La modalidad NFC es para compras presenciales en comercios adheridos y está disponible exclusivamente en dispositivos Android, por lo que antes de realizar la compra conviene verificar tanto el comercio como las condiciones específicas de la promoción.

Cómo aprovechar mejor los descuentos de Cuenta DNI esta semana

La distribución de las promociones permite organizar las compras según el día. Lunes y martes son especialmente convenientes para librerías; miércoles y jueves, para farmacias y perfumerías; mientras que el fin de semana concentra los beneficios gastronómicos y de YPF Full.

En los rubros con tope semanal, no es necesario gastar exactamente el monto máximo en una sola compra: lo importante es alcanzar el consumo acumulado requerido dentro del período correspondiente. Por ejemplo, para obtener los $6.000 de reintegro en comercios de cercanía, hay que llegar a $30.000 de consumos; mientras que en gastronomía el máximo de $8.000 requiere $32.000.

Como siempre, el descuento depende de que el comercio esté adherido a la promoción y de utilizar el medio de pago habilitado. Banco Provincia publica las condiciones y buscadores de comercios para consultar los locales participantes.