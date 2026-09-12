Cuenta DNI ofrece un súper descuento de hasta 25% este sábado: ¿Cómo ahorrar al salir a comer?

El Banco Provincia sumó una serie de bonificaciones en Cuenta DNI activas para los sábado de septiembre. Las propuestas abarcan desde salidas gastronómicas hasta compras en veterinarias y en Ferias y Mercados Bonaerenses con el objetivo de acompañar la economía familiar e impulsar las ventas en comercios de cercanía durante los días de descanso.

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El esquema de la billetera virtual de la banca estatal permite efectuar transacciones con la aplicación y obtener devoluciones automáticas en la caja de ahorros asociada, constituyendo una alternativa clave para organizar consumos de fin de semana con menor impacto en el bolsillo de los más de 10 millones de usuarios.

Descuento en gastronomía y locales de YPF Full

Entre las opciones con mayor demanda por parte de los usuarios figura la devolución en el rubro gastronómico, aplicable en restaurantes, bares, casas de comida y estaciones YPF Full adheridas en toda la provincia de Buenos Aires:

Porcentaje de ahorro: 25% de devolución los días sábados y domingos.

25% de devolución los días sábados y domingos. Tope de reintegro: $8.000 semanales por persona.

$8.000 semanales por persona. Consumo para alcanzar el límite: $32.000 en compras acumuladas.

$32.000 en compras acumuladas. Medios de pago válidos: A través de código QR, Clave DNI o las modalidades de cobro propias de la app.

Las autoridades recomiendan consultar previamente el mapa de locales participantes en los canales oficiales de la entidad financiera. La acreditación del dinero se efectiviza en la cuenta del usuario dentro de un plazo máximo de 10 días posteriores a la operación.

Bonificación en veterinarias y pet shops

Para la atención y el cuidado de las mascotas, la herramienta financiera brinda un beneficio específico orientado a la adquisición de medicamentos, accesorios y alimento balanceado:

Porcentaje de ahorro: 30% de descuento disponible todos los sábados de septiembre.

30% de descuento disponible todos los sábados de septiembre. Tope de reintegro: $8.000 por semana y por persona.

$8.000 por semana y por persona. Monto de compra para tope: $26.650.

El sector de veterinarias y pet shops mantiene un 30% de descuento con Cuenta DNI todos los sábados de este mes.

Ferias y mercados bonaerenses

El paquete de beneficios de fin de semana se completa con el rubro enfocado en el abastecimiento del hogar:

Porcentaje de ahorro: 40% de reintegro todos los días en comercios adheridos.

40% de reintegro todos los días en comercios adheridos. Tope de reintegro unificado: $6.000 por semana y por persona.

Combinando las distintas categorías de consumo disponibles durante el fin de semana, una persona puede acumular un ahorro significativo en sus erogaciones habituales.

Cuenta DNI confirmó el beneficio para carnicerías en septiembre

Con el inicio del nuevo mes, Banco Provincia ratificó el esquema de bonificaciones correspondiente a septiembre para su popular aplicación Cuenta DNI. La propuesta incluye el reintegro en carnicerías, dentro de la categoría de comercios de cercanía.

La iniciativa de la entidad financiera bonaerense contempla un 20% de ahorro operativo de lunes a viernes, fijando un tope de devolución unificado de $6.000 por semana y por usuario. Para absorber la totalidad del beneficio en el lapso semanal, el volumen de consumo acumulado debe alcanzar los $30.000.