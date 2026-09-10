Descuento de hasta 40% en universidades, eventos y clubes con Cuenta DNI: cómo obtenerlo en septiembre 2026

Quienes usan Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, pueden aprovechar durante septiembre de 2026 una promoción especialmente destinada a quienes realizan gastos en universidades, entidades educativas, clubes y determinados eventos. El beneficio alcanza el 40% de descuento todos los días y tiene un tope semanal de reintegro.

{{{htmlAmp}}}

La promoción permite recuperar hasta $6.000 por semana. Para alcanzar ese máximo, el usuario debe realizar consumos por $15.000, ya que el 40% de esa suma equivale exactamente al tope establecido por Banco Provincia. El beneficio rige durante septiembre en los establecimientos adheridos.

Cuenta DNI: cómo obtener el descuento del 40%

La mecánica del beneficio es sencilla: quienes paguen en universidades, eventos, entidades educativas y clubes adheridos pueden acceder a un descuento del 40% todos los días.

El reintegro máximo es de $6.000 semanales por persona. Para obtenerlo hay que acumular consumos por $15.000. Por ejemplo, ante una compra de $10.000, el descuento sería de $4.000. Si el consumo llega a $15.000, el reintegro alcanza los $6.000 y se llega al límite semanal.

Una vez alcanzado ese tope, las compras posteriores realizadas durante esa misma semana ya no generan un reintegro adicional por esta promoción. El beneficio vuelve a estar disponible con el comienzo de la siguiente semana.

Como ocurre con las promociones de Cuenta DNI, es importante verificar antes el establecimiento donde se realiza el consumo esté adherido al beneficio, ya que no todas las universidades, clubes, entidades o eventos participan automáticamente.

¿Dónde se puede usar el beneficio de Cuenta DNI?

La promoción contempla cuatro grandes categorías: universidades, eventos, entidades educativas y clubes. Se trata de un beneficio que puede resultar especialmente atractivo para estudiantes y familias, pero también para quienes realizan actividades deportivas, culturales o recreativas en instituciones adheridas.

El descuento forma parte del esquema de promociones que Banco Provincia renovó para septiembre. Durante este mes, la billetera también ofrece beneficios en otros rubros, entre ellos comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, garrafas, gastronomía, marcas destacadas, librerías, farmacias y perfumerías.

Cuenta DNI.

En paralelo, septiembre incorporó un beneficio de 30% de descuento los sábados en veterinarias y pet shops, con un tope de reintegro de $8.000 semanales por persona. También se estableció una promoción especial por el Día del Maestro: el 11 de septiembre habrá un 30% de descuento en gastronomía, con un tope de $15.000 por persona.

Cuenta DNI septiembre 2026: todos los descuentos