Cuenta DNI en noviembre: ¿Cómo aprovechar los descuentos en supermercados, según cada dia?

De cara al inicio del penúltimo mes del año, la aplicación de cobros y pagos Cuenta DNI dio a conocer el esquema de beneficios aplicable en supermercados mayoristas y minoristas distribuidos a lo largo del territorio bonaerense. Durante todo noviembre, la herramienta financiera pública sostendrá bonificaciones especiales en más de 15 cadenas del rubro alimentario.

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Un punto a destacar dentro del cronograma es que las personas que perciben sus jubilaciones o pensiones directamente a través de la plataforma virtual contarán con un beneficio adicional del 5% sobre las promociones abonadas con saldo en cuenta.

Cronograma de promociones con dinero en cuenta en la aplicación del Banco Provincia

Las bonificaciones fijadas para las transacciones mediante fondos disponibles en la app se estructuran según el día de la semana y el establecimiento adherido:

Lunes: La cadena Día aplica un 10% de rebaja sin límite de devolución.

La cadena aplica un 10% de rebaja sin límite de devolución. Martes: En las sucursales de Nini Mayorista , los usuarios obtienen un 15% de ahorro con un tope semanal de $20.000 por persona.

En las sucursales de , los usuarios obtienen un 15% de ahorro con un tope semanal de $20.000 por persona. Martes y miércoles: Comercios del interior bonaerense (5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Palma Blanca, Supermercado Güemes y Super 8) ofrecen un 15% de descuento con un gasto mínimo de $30.000 y un límite de devolución de $6.000 por semana y por cuenta.

Miércoles: Carrefour (en sus formatos tradicional, Maxi , Market y Express ) otorga un 10% de rebaja inmediata sin tope para tiques desde $15.000. En tanto, Josimar brinda un 10% con un reintegro tope semanal de $6.000, mientras que La Anónima contempla un 10% para compras a partir de $25.000, con un límite fijado en $5.000 por semana.

(en sus formatos tradicional, , y ) otorga un 10% de rebaja inmediata sin tope para tiques desde $15.000. En tanto, brinda un 10% con un reintegro tope semanal de $6.000, mientras que contempla un 10% para compras a partir de $25.000, con un límite fijado en $5.000 por semana. Jueves: Chango Más (incluyendo la línea MasGO ) efectúa una devolución instantánea del 20% sin techo de reintegro.

(incluyendo la línea ) efectúa una devolución instantánea del 20% sin techo de reintegro. Viernes y sábados: La Cooperativa Obrera (en sus sucursales de La Plata y Lobos) ofrece un 15% de descuento sin límite de monto.

Compras con tarjeta de crédito mediante tecnología NFC desde Cuenta DNI

Para quienes elijan abonar utilizando tarjetas de crédito Visa vinculadas a la aplicación mediante la función sin contacto (NFC) desde teléfonos móviles, la entidad bancaria mantiene opciones específicas en dos firmas clave:

Día: 20% de ahorro los días lunes, sin límite en la suma a reintegrar.

20% de ahorro los días lunes, sin límite en la suma a reintegrar. Chango Más: 20% de descuento los días jueves, también sin tope máximo de devolución.

Cuenta DNI continúa en noviembre con su oferta de descuentos en distintos rubros y consolida una propuesta que combina ahorro cotidiano con beneficios especiales.

Todas las promociones de Cuenta DNI en noviembre

Comercios de cercanía: 20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos.

30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos. Universidades: 40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.