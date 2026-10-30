Cuenta DNI: los descuentos que hay para el viernes 30 y sábado 31 de octubre 2026

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, ofrece distintos descuentos para ahorrar en las compras cotidianas durante el viernes 30 y el sábado 31 de octubre de 2026. Las promociones incluyen beneficios en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, marcas adheridas y gastronomía, además de propuestas específicas para supermercados y tiendas de mascotas.

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Para aprovecharlos, es importante revisar las condiciones de cada beneficio: algunos tienen un tope de reintegro semanal, otros uno mensual y ciertas promociones exigen pagar con tarjeta de crédito mediante NFC.

Estos son los descuentos que estarán disponibles durante las dos últimas jornadas de octubre:

Cuenta DNI: qué descuentos hay el viernes 30 de octubre

El viernes se podrán aprovechar los siguientes beneficios, siempre en los comercios adheridos y de acuerdo con las condiciones de cada promoción:

Comercios de cercanía: 20% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo se necesitan consumos por $30.000. La promoción excluye gastronomía, pet shops y veterinarias.

20% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo se necesitan consumos por $30.000. La promoción excluye gastronomía, pet shops y veterinarias. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. El reintegro máximo se alcanza con compras por $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. El reintegro máximo se alcanza con compras por $15.000. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona. El máximo se alcanza con consumos por $50.000.

30% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona. El máximo se alcanza con consumos por $50.000. Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000; o 30% pagando con tarjeta de crédito del Banco Provincia mediante NFC, con un tope semanal de $15.000.

25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000; o 30% pagando con tarjeta de crédito del Banco Provincia mediante NFC, con un tope semanal de $15.000. Supercoop: 15% de descuento los viernes y sábados en las sucursales de la Cooperativa Obrera de La Plata y Lobos, sin tope de reintegro.

Las promociones de comercios de cercanía, ferias, marcas y Mostaza tienen condiciones particulares sobre los medios de pago y los establecimientos participantes. Por eso, antes de comprar, conviene consultar el detalle actualizado en el sitio oficial de Cuenta DNI.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI para el sábado 31

El sábado se suman los beneficios específicos del fin de semana, especialmente para quienes planean salir a comer o hacer compras para sus mascotas.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo se necesitan consumos por $32.000.

25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo se necesitan consumos por $32.000. Pet shops: 30% de descuento los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El máximo se alcanza con compras de aproximadamente $26.650.

30% de descuento los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El máximo se alcanza con compras de aproximadamente $26.650. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000 por persona.

40% de descuento, con un tope semanal de $6.000 por persona. Marcas destacadas: 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000 por persona.

30% de descuento, con un tope mensual de $15.000 por persona. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes adheridos: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Supercoop: 15% de descuento en las sucursales de La Plata y Lobos, sin tope de reintegro.

Cuenta DNI.

También continúa el beneficio de 25% de descuento en YPF Full los sábados y domingos. Los porcentajes y topes varían según cada promoción, por lo que es recomendable consultar sus términos antes de pagar.