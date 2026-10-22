Cómo ahorrar $6.000 en carnicerías con Cuenta DNI: qué días es el descuento en la cuarta semana de octubre 2026

En la cuarta semana de octubre de 2026, quienes utilizan Cuenta DNI pueden acceder a descuentos en comercios de cercanía de la provincia de Buenos Aires. La promoción de Banco Provincia incluye un 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona y alcanza a los establecimientos adheridos que venden al por menor.

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El beneficio representa una alternativa para reducir el gasto en alimentos y otros productos de consumo cotidiano. Para aprovecharlo en una carnicería, es importante verificar que el local esté adherido a la promoción y pagar a través de las modalidades habilitadas por la billetera digital. El reintegro máximo se alcanza con compras por $30.000 durante la semana.

Cuenta DNI: qué días hay descuento en carnicerías durante la cuarta semana de octubre

La promoción de comercios de cercanía de Cuenta DNI está vigente de lunes a viernes durante octubre. En la cuarta semana del mes, los días de descuento son el lunes 19, martes 20, miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de octubre.

El beneficio contempla un 20% de descuento en comercios adheridos, con un tope unificado de $6.000 por semana y por persona. Esto significa que el reintegro se calcula sobre el conjunto de las compras realizadas en los establecimientos que participan de la promoción, y no se reinicia con cada operación.

Para quienes quieran comprar carne, la promoción puede utilizarse en carnicerías adheridas que estén incluidas en el listado oficial de comercios de cercanía.

Cómo ahorrar $6.000 con Cuenta DNI y cuánto hay que gastar

Para obtener el reintegro máximo de $6.000, es necesario realizar compras por un total de $30.000 durante la semana. El cálculo surge del descuento del 20% establecido por Banco Provincia.

Estos son algunos ejemplos de cuánto se puede ahorrar:

Compra de $10.000: reintegro de $2.000.

reintegro de $2.000. Compra de $20.000: reintegro de $4.000.

reintegro de $4.000. Compra de $30.000: reintegro de $6.000.

El tope semanal es unificado y por persona. Por eso, si se realizan varias compras en distintos comercios adheridos, los reintegros se acumulan hasta alcanzar el máximo establecido.

Cuenta DNI.

El banco informa que el dinero se acredita en la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra. El beneficio es válido para consumo familiar y ventas minoristas.

Cómo pagar para acceder al descuento de Cuenta DNI

Para aprovechar la promoción, es necesario pagar mediante alguna de las modalidades habilitadas por Banco Provincia: código QR de Cuenta DNI con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway, o Cuenta DNI Comercios, según las condiciones del beneficio.

La promoción no se aplica a pagos realizados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, tarjetas Visa Débito ni transferencias efectuadas a través de la aplicación. Tampoco es válido escanear un código QR de Mercado Pago u otra billetera digital para intentar acceder al reintegro.

Antes de realizar la compra, se recomienda consultar el buscador oficial de comercios adheridos de Banco Provincia para confirmar que la carnicería elegida participe de la promoción.