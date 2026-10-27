Descuentos en Cuenta DNI del 26 al 31 de octubre: cómo obtenerlos

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, mantiene durante la última semana de octubre una serie de promociones para ahorrar en las compras cotidianas. Entre el lunes 26 y el sábado 31, hay vigentes descuentos en alimentos, productos para mascotas, salidas gastronómicas y otros rubros, con condiciones que varían según el día y el comercio adherido.

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La grilla incluye un 20% de descuento en comercios de cercanía de lunes a viernes, un 40% en ferias y mercados bonaerenses todos los días y un 25% en gastronomía durante el fin de semana. También hay promociones específicas en supermercados, librerías, farmacias y perfumerías, además de beneficios en marcas destacadas, universidades y clubes. Para aprovecharlos, es importante revisar los topes y los medios de pago requeridos en cada caso.

Cuenta DNI: qué descuentos hay del lunes 26 al viernes 30 de octubre

Durante los días hábiles, Cuenta DNI permite combinar las promociones habituales con beneficios especiales en supermercados y otros comercios adheridos:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Se alcanza con compras por $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Se alcanza con compras por $30.000. Librerías de texto: 10% de descuento el lunes 26 y el martes 27, sin tope de reintegro.

10% de descuento el lunes 26 y el martes 27, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento el miércoles 28 y el jueves 29, sin tope de reintegro.

10% de descuento el miércoles 28 y el jueves 29, sin tope de reintegro. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. Para alcanzar el máximo, se necesitan consumos por $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. Para alcanzar el máximo, se necesitan consumos por $15.000. Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona.

30% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona. Universidades, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona.

También habrá beneficios específicos en supermercados. El lunes 26 se podrá acceder al 20% de ahorro en Día, mientras que el jueves 29 estará disponible el mismo porcentaje en Chango Más y MasGO. En ambos casos, la promoción requiere pagar con tarjeta de crédito Visa del Banco Provincia mediante NFC desde Cuenta DNI y no tiene tope de reintegro, según las condiciones informadas para octubre.

A su vez, el jueves 29 y el viernes 30 habrá descuentos en Mostaza: 25% al pagar con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000, o 30% con tarjeta de crédito mediante NFC, con un tope semanal de $15.000.

Qué descuentos ofrece Cuenta DNI el sábado 31 de octubre

El último sábado del mes también habrá opciones para ahorrar en compras y salidas, además de las promociones que funcionan todos los días.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Se alcanza con consumos por $32.000.

25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Se alcanza con consumos por $32.000. Veterinarias y pet shops: 30% de descuento el sábado 31, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El máximo se alcanza con compras de aproximadamente $26.667.

30% de descuento el sábado 31, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El máximo se alcanza con compras de aproximadamente $26.667. Supercoop: 15% de descuento los viernes y sábados, según las condiciones de la promoción.

15% de descuento los viernes y sábados, según las condiciones de la promoción. Ferias y mercados bonaerenses: continúa el 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.

continúa el 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000. Marcas destacadas: sigue vigente el 30% de ahorro, con un tope mensual de $15.000 por persona.

sigue vigente el 30% de ahorro, con un tope mensual de $15.000 por persona. Universidades, entidades educativas y clubes: se mantiene el 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.

Cuenta DNI.

Durante el fin de semana también continuará el beneficio gastronómico de YPF Full, que ofrece un 25% de descuento los sábados y domingos. Esta promoción corresponde a consumos gastronómicos en locales adheridos y no a la compra de combustible.