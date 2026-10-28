Descuentos con Cuenta DNI: cómo ahorrar hasta 30% en supermercados

Frente al impacto de la inflación en la economía cotidiana, las familias buscan alternativas para estirar el poder adquisitivo en las compras mensuales de alimentos y artículos de limpieza. En ese escenario, la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia actualizó su squema de beneficios orientados específicamente al rubro de supermecados.

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El uso de la billetera digital de la entidad pública bonaerense permite planificar las salidas a las góndolas aprovechando rebajas que se activan en días específicos de la semana, abarcando a distintas cadenas con presencia en el AMBA.

El esquema de bonificaciones en comercios de grandes superficies se encuentra distribuido día por día de la siguiente manera:

Lunes: La cadena Día ofrece un 20% de ahorro, sin tope de reintegro, abonando con la aplicación Cuenta DNI (cuenta con opción de pago NFC).

Martes: En el mayorista Nini se accede a un 15% de descuento. Tope de reintegro: $20.000 por martes y por persona.

Miércoles: La jornada concentra opciones en Carrefour y La Anónima , ambas firmas con un 10% de ahorro. La primera no tiene tope de reintego, pero se necesita una compra mínima de $15.000, mientras que la otra empresa devuelve hasta 5.000 pesos por persona.

Jueves: Se habilita un 30% de descuento, sin tope de reintegro en Coto pagando con funcionalidad NFC a través de la app, mientras que la cadena ChangoMás dispone de un 20% de ahorro (también con tecnología NFC), sin tope y sin mínimo de compra.

Viernes y sábado: Las sucursales de Supercoop cierran la semana con un 15% de bonificación utilizando la billetera digital.

La aplicación financiera Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene en octubre su grilla de beneficios en suppermercados.

Recomendaciones para optimizar los reintegros de Cuenta DNI en supermercados en octubre

Para sacar el máximo provecho a las transacciones con la aplicación bancaria, resulta fundamental revisar los términos y condiciones antes de pasar por la línea de cajas. Entre los factores a tener en cuenta figuran los topes máximos de devolución por cada compra, las restricciones sobre determinados productos de electrodomésticos o electrónica que suelen quedar excluidos, y la exigencia de realizar la operación con la cuenta asociada del titular.

El listado completo de los establecimientos adheridos, junto con las sucursales participantes y los porcentajes exactos de descuento actualizados para cada jornada, puede consultarse de forma directa en el portal oficial de la entidad financiera pública.

Cuenta DNI: descuentos hasta al viernes 30 de octubre

Durante los días hábiles, Cuenta DNI permite combinar las promociones habituales con beneficios especiales en supermercados y otros comercios adheridos: