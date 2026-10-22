Qué descuentos hay en supermercados con Cuenta DNI hasta el domingo 25 de octubre 2026

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, mantiene durante octubre de 2026 una serie de descuentos en supermercados de la provincia de Buenos Aires. Las promociones varían según la cadena y el día de la semana, con opciones para quienes pagan con dinero en cuenta y utilizan tarjetas de crédito Visa emitidas por la entidad.

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En la cuarta semana de octubre, que va del lunes 19 al domingo 25, los bonaerenses pueden acceder a beneficios en supermercados como Día, Carrefour, Chango Más, Nini Mayorista, La Anónima y otras cadenas regionales. Algunas promociones no tienen tope de reintegro, mientras que otras establecen límites semanales y montos mínimos de compra.

Cuenta DNI: qué descuentos hay en supermercados del 19 al 25 de octubre

Las promociones de Cuenta DNI se distribuyen a lo largo de la semana. Este es el detalle de los principales beneficios para organizar las compras:

Lunes 19 de octubre — Día: 10% de descuento sin tope de reintegro pagando con dinero en cuenta. Además, hay un 20% de ahorro sin tope al pagar con tarjeta de crédito Visa de Banco Provincia desde la aplicación mediante NFC.

10% de descuento sin tope de reintegro pagando con dinero en cuenta. Además, hay un 20% de ahorro sin tope al pagar con tarjeta de crédito Visa de Banco Provincia desde la aplicación mediante NFC. Martes 20 de octubre — Nini Mayorista: 15% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 por semana. También hay un 15% de descuento en supermercados adheridos del interior bonaerense, con un tope semanal de $6.000 por cuenta.

15% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 por semana. También hay un 15% de descuento en supermercados adheridos del interior bonaerense, con un tope semanal de $6.000 por cuenta. Miércoles 21 de octubre — Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro, con una compra mínima de $15.000. La promoción alcanza a Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. También hay beneficios en La Anónima, Josimar y supermercados adheridos del interior bonaerense.

10% de descuento sin tope de reintegro, con una compra mínima de $15.000. La promoción alcanza a Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. También hay beneficios en La Anónima, Josimar y supermercados adheridos del interior bonaerense. Jueves 22 de octubre — Chango Más: 20% de descuento sin tope de reintegro pagando con dinero en cuenta. Además, se puede acceder a un 20% de ahorro sin tope con tarjeta de crédito Visa de Banco Provincia mediante NFC.

20% de descuento sin tope de reintegro pagando con dinero en cuenta. Además, se puede acceder a un 20% de ahorro sin tope con tarjeta de crédito Visa de Banco Provincia mediante NFC. Viernes 23 de octubre — Cooperativa Obrera y Supercoop: 15% de descuento en las sucursales adheridas de ambas cadenas, según las condiciones de cada promoción.

15% de descuento en las sucursales adheridas de ambas cadenas, según las condiciones de cada promoción. Sábado 24 de octubre — Cooperativa Obrera y Supercoop: continúa el 15% de descuento en los establecimientos adheridos que participan del beneficio.

Las promociones pueden variar según la sucursal y el medio de pago. Por eso, antes de hacer una compra, es importante consultar las condiciones vigentes y confirmar que el supermercado participe del programa.

Cómo funcionan los descuentos y cuáles son los topes de reintegro

Uno de los puntos centrales para aprovechar Cuenta DNI es distinguir los descuentos que no tienen límite de devolución de aquellos que establecen un tope semanal.

En los supermercados del interior bonaerense adheridos, el beneficio es del 15% los martes y miércoles, con un reintegro máximo de $6.000 por semana y por cuenta. Para alcanzar ese tope es necesario gastar $40.000, ya que el 15% de ese monto equivale a $6.000.

En Nini Mayorista, el descuento del 15% de los martes tiene un tope semanal de $20.000. En Carrefour, en cambio, el 10% de los miércoles no tiene tope de reintegro, aunque exige una compra mínima de $15.000. La Anónima ofrece un 10% los miércoles, con un tope de $5.000 por semana y una compra mínima de $25.000. Josimar también tiene un 10% los miércoles, con un tope semanal de $6.000.

Los beneficios de Día y Chango Más, por su parte, con tarjeta Visa de Banco Provincia mediante NFC permiten ahorrar un 20% sin tope de reintegro los lunes y jueves, respectivamente. Esta modalidad requiere pagar desde la aplicación con la tarjeta de crédito habilitada y un teléfono compatible con NFC.

Cómo aprovechar las promociones de Cuenta DNI en supermercados

Para acceder a los descuentos, los bonaerenses deben revisar qué modalidad de pago exige cada promoción. Algunas se aplican al pagar con dinero en cuenta mediante Cuenta DNI, mientras que otras requieren utilizar una tarjeta de crédito Visa emitida por Banco Provincia desde la aplicación y mediante NFC.

Cuenta DNI.

También es importante tener en cuenta que los beneficios no son necesariamente acumulables entre sí y que las condiciones pueden variar según el comercio. Consultar los términos de cada promoción antes de pagar permite evitar confusiones con los topes, los montos mínimos y los medios de pago habilitados.