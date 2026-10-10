Cuenta DNI: descuentos para salir a comer en octubre 2026 y qué días ahorrar

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, mantiene durante octubre de 2026 una serie de beneficios para ahorrar en consumos cotidianos y salidas gastronómicas. Entre las propuestas se destaca el descuento en restaurantes y otros comercios del rubro, que permite recuperar parte del dinero gastado durante los fines de semana.

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La promoción gastronómica ofrece un 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y persona. Para alcanzar ese máximo, es necesario realizar consumos por $32.000 en establecimientos adheridos. A su vez, el banco mantiene beneficios en ferias, supermercados, pet shops, farmacias y otros rubros, con porcentajes y condiciones que varían según el comercio.

Cuenta DNI: qué días hay descuentos para salir a comer en octubre

Durante octubre, quienes usan Cuenta DNI pueden aprovechar el descuento gastronómico todos los sábados y domingos del mes. En 2026, las fechas comprendidas son los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de octubre.

Las principales condiciones del beneficio son las siguientes:

Descuento: 25% en gastronomía.

25% en gastronomía. Días: sábados y domingos de octubre.

sábados y domingos de octubre. Tope de reintegro: $8.000 por semana y persona.

$8.000 por semana y persona. Consumo necesario para alcanzar el máximo: $32.000.

$32.000. Dónde se aplica: comercios gastronómicos adheridos a la promoción.

Para acceder al reintegro, se deben respetar los medios de pago habilitados por el banco y las condiciones de la promoción. El listado de establecimientos participantes puede consultarse en el sitio oficial de Banco Provincia.

El beneficio es una alternativa para quienes planean almorzar o cenar afuera durante el fin de semana. Sin embargo, conviene revisar las condiciones antes de pagar, ya que el reintegro tiene un límite semanal y no todos los locales gastronómicos participan.

Todas las promociones de Cuenta DNI en octubre de 2026

Además del descuento en gastronomía, Banco Provincia ofrece beneficios en diferentes rubros durante octubre. Entre las promociones principales se encuentran las siguientes:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. El máximo se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. El máximo se alcanza con compras de $15.000. Pet shops: 30% de descuento todos los sábados, con un tope de $8.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de aproximadamente $26.650.

30% de descuento todos los sábados, con un tope de $8.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de aproximadamente $26.650. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. Se alcanza con consumos de $50.000.

30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. Se alcanza con consumos de $50.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días en establecimientos adheridos, con un tope de $6.000 por semana.

Cuenta DNI.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000, o 30% pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con un tope de $15.000 por semana. La promoción está disponible los jueves y viernes.

25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000, o 30% pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con un tope de $15.000 por semana. La promoción está disponible los jueves y viernes. Supermercados: descuentos de hasta el 20% en más de 15 cadenas adheridas. En octubre se suma un beneficio del 20% en Chango Más y Día, sin tope de reintegro, pagando con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia mediante NFC.

descuentos de hasta el 20% en más de 15 cadenas adheridas. En octubre se suma un beneficio del 20% en Chango Más y Día, sin tope de reintegro, pagando con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia mediante NFC. Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, según las condiciones de la entidad.

Los beneficios tienen requisitos específicos y pueden variar según el comercio y el medio de pago. Por eso, antes de realizar una compra, se recomienda consultar las bases y condiciones oficiales para conocer los topes, los días de vigencia y los establecimientos adheridos.

Cómo aprovechar el descuento gastronómico de Cuenta DNI

Para acceder al 25% de descuento en gastronomía, debe realizarse el pago mediante las modalidades habilitadas por Cuenta DNI en un comercio adherido. El banco informa que el reintegro tiene un tope unificado de $8.000 por semana y persona para esta promoción.

Una estrategia para aprovechar el beneficio es planificar los consumos del fin de semana y tener en cuenta el límite de devolución. Con una compra de $32.000 se alcanza el tope de $8.000, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.

Los detalles actualizados, las modalidades de pago admitidas y el listado de comercios participantes se pueden consultar en el sitio oficial de Banco Provincia.