Descuentos en gastronomía con Cuenta DNI: ¿Cómo ahorrar hasta $15.000?

La aplicación financiera Cuenta DNI del Banco Provincia amplió su cartilla de beneficios con la incorporación de una famosa cadena de comida rápida que ofrece un importante descuento con un reintegro de hasta $15.000 por persona. Se trata de la firma de hamburguesas Mostaza y la promoción se encuentra disponible en todas las sucursales durante los jueves y viernes.

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El esquema de rebajas de Cuenta DNI diseñado por la entidad bancaria pública bonaerense contempla dos modalidades de devolución dependiendo de la vía de cancelación elegida por el usuario al momento de pasar por caja. Las bonificaciones para los millones de usuarios de la plataforma se dividen de acuerdo con el sistema electrónico utilizado.

Pago con saldo en cuenta: Los clientes que abonen utilizando directamente los fondos disponibles en la billetera virtual percibirán un reintegro del 25%, con un tope semanal fijado en 8.000 pesos por cada persona.

Tecnología NFC: Quienes utilicen el sistema de pagos sin contacto desde dispositivos móviles Android, vinculando tarjetas de crédito o débito Visa de la institución, accederán a un beneficio del 30% de descuento con un límite de devolución de hasta 15.000 pesos por semana.

Para alcanzar el reintegro máximo en la primera alternativa se requiere un consumo estimado de 40.000 pesos, mientras que la opción mediante tecnología inalámbrica NFC contempla devoluciones topes para compras cercanas a los 60.000 pesos.

Cómo activar los pagos sin contacto en la aplicación

Para aprovechar el porcentaje diferencial más alto mediante la tecnología NFC en los establecimientos gastronómicos, los usuarios deben cumplir una serie de pasos previos desde sus teléfonos celulares:

Ingresar al menú principal de la plataforma y seleccionar la opción de plásticos dentro de las herramientas complementarias.

Escoger la tarjeta de débito o crédito habilitada para la operatoria contactless.

La promoción de Cuenta DNI en Mostaza ofrece hasta $15.000 de reintegro por semana en pagos con NFC.

Presionar el comando de activación correspondiente a los pagos inalámbricos y aceptar los términos legales.

Validar la identidad mediante los sistemas biométricos de seguridad del dispositivo para finalizar la sincronización en pocos segundos.

Todas las promos de Cuenta DNI en octubre

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000. Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650. Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.