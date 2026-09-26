Cuenta DNI: cómo aprovechar el 25% de descuento en gastronomía los fines de semana

Para acompañar el presupuesto destinado al esparcimiento, Cuenta DNI sostiene entre sus promociones de fin de semana un 25% de ahorro en comercios gastronómicos adheridos de la provincia de Buenos Aires. El beneficio, pensado para consumos familiares durante sábados y domingos, permite aliviar el gasto en restaurantes, bares y locales del sector.

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La propuesta de la billetera virtual del Banco Provincia establece un tope de reintegro de $ 8000 por semana y por persona. Este límite abarca el acumulado de todas las transacciones realizadas en ese período y no se renueva con cada operación individual.

Para aprovechar de manera íntegra la devolución permitida por la billetera digital del Banco Provincia, el cálculo es el siguiente:

Consumo óptimo: con un gasto semanal acumulado de $32.000 , el 25% de bonificación alcanza exactamente el tope de $8.000 .

Gastos menores: la devolución es proporcional al monto abonado. Por ejemplo, un ticket de $2.000 genera un reintegro de $500.

Gastos superiores: consumir por encima de $32.000 no incrementará la devolución. En un consumo de $60.000, la persona recibirá igualmente los $8.000 fijados como techo.

Para garantizar la acreditación de la devolución, las operaciones deben canalizarse exclusivamente mediante la aplicación utilizando la opción "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago o Clave DNI en terminales Posnet, Payway o Cuenta DNI Comercios.

Aclaración sobre exclusiones: la promoción no abarca pagos realizados mediante códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras, transferencias bancarias, ni transacciones abonadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard ni Visa Débito físicas.

Cuenta DNI mantiene vigente uno de sus beneficios destinados a los consumos gastronómicos.

El dinero reintegrado puede verse reflejado en los movimientos de la caja de ahorro vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la realización de la compra. Asimismo, la entidad bancaria aclaró que la bonificación no es acumulable con otros descuentos vigentes ni aplica para clientes que registren mora o atrasos en sus obligaciones financieras con la institución.

Cuenta DNI: otros descuentos del fin de semana

El sábado habrá varias alternativas para utilizar Cuenta DNI y acceder a reintegros. Una de las promociones específicas de la jornada será la de veterinarias y pet shops, que ofrece un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo es necesario realizar consumos por aproximadamente $26.650.

Además, hay beneficios de Cuenta DNI que no dependen específicamente del día. Por ejemplo, durante septiembre, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. También se mantiene el beneficio para garrafas, con 40% de descuento y un tope mensual de $18.000 por persona.