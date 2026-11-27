En el tramo final de noviembre de 2026, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, mantiene un esquema de promociones escalonadas según el día de la semana y el rubro comercial. Cada beneficio contempla porcentajes de reintegro y topes de devolución específicos que conviene revisar antes de operar.

{{{htmlAmp}}}

De acuerdo con el detalle de beneficios vigentes de Cuenta DNI para cerrar noviembre, las opciones se distribuyen entre varios rubros de la siguiente manera:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un tope semanal de $6.000 .

Universidades: 40% de descuento diario en establecimientos adheridos (como buffets, kioscos y fotocopiadoras participantes), con un límite semanal de $6.000.

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes en locales adheridos, con una devolución máxima de $6.000 semanales por persona.

Librerías: 10% de ahorro los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de devolución.

Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con un tope semanal de $8.000 por persona.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con un máximo semanal de $8.000.

Hasta el lunes 30 de noviembre sigue vigente el descuento de 20% en comercios de cercanía.

Qué días rige cada beneficio de Cuenta DNI hasta el lunes 30 de noviembre

Para organizar las compras de los últimos días del mes, el cronograma diario de la billetera virtual queda configurado así:

Miércoles 25 y jueves 26 de noviembre: Comercios de cercanía (20%, tope de $6.000 semanales), ferias y mercados bonaerenses (40%, tope de $6.000 semanales), universidades (40%, tope de $6.000 semanales) y farmacias y perfumerías (10%, sin tope).

Viernes 27 de noviembre: Comercios de cercanía (20%, tope de $6.000 semanales), ferias y mercados bonaerenses (40%, tope de $6.000 semanales) y universidades (40%, tope de $6.000 semanales).

Sábado 28 de noviembre: Gastronomía (25%, tope de $8.000 semanales), pet shops y veterinarias (30%, tope de $8.000 semanales), ferias y mercados bonaerenses (40%, tope de $6.000 semanales) y universidades (40%, tope de $6.000 semanales).

Domingo 29 de noviembre: Gastronomía (25%, tope de $8.000 semanales), ferias y mercados bonaerenses (40%, tope de $6.000 semanales) y universidades (40%, tope de $6.000 semanales).

Lunes 30 de noviembre: Comercios de cercanía (20%, tope de $6.000 semanales), ferias y mercados bonaerenses (40%, tope de $6.000 semanales), universidades (40%, tope de $6.000 semanales) y librerías (10%, sin tope).

Antes de abonar, se recomienda verificar que el comercio o puesto forme parte del programa y revisar los alcances particulares de cada promoción desde la aplicación o los canales oficiales del Banco Provincia.