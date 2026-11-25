Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, sostiene durante noviembre de 2026 un beneficio especial del 30% de ahorro en una selección de marcas gastronómicas y regionales que incluye alfajores, helados artesanales, cafetería y cerveza artesanal. La promoción rige de lunes a domingo y permite recuperar hasta $15.000 mensuales por comercio y por persona.

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A diferencia de otros reintegros de Cuenta DNI que exigen operar en días puntuales de la semana, este descuento se encuentra habilitado todos los días, incluidos sábados y domingos, facilitando la planificación de salidas o compras de productos regionales.

Qué marcas participan y cómo funciona el tope de $15.000 con Cuenta DNI

El programa del banco bonaerense abarca ocho firmas reconocidas dentro de distintos rubros gastronómicos:

Alfajores y productos regionales: Havanna , Guolis y Balcarce .

Heladerías: Lucciano's .

Cervecería y gastronomía: Antares y Le Park .

Cafeterías y medialunas: La Fonte D'Oro y Atalaya.

Un punto central del beneficio es que el límite de devolución de $15.000 por mes no se comparte entre las distintas marcas, sino que se calcula de forma individual por establecimiento y por usuario. De este modo, quienes realicen compras en más de una de las firmas adheridas pueden acceder al tope de reintegro en cada una de ellas.

Havanna, Guolis, Balcarce, Lucciano's y Antares, son algunas de las marcas destacadas de Cuenta DNI en noviembre.

Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo

Para completar el techo mensual de $15.000 en un mismo comercio, es necesario acumular consumos por $50.000 a lo largo del mes:

Compra de $10.000: devuelve $3.000 .

Compra de $20.000: devuelve $6.000 .

Consumos acumulados de $30.000: devuelve $9.000 .

Consumos acumulados de $50.000: alcanza el tope máximo de $15.000.

Antes de efectuar el pago, conviene verificar desde la aplicación Cuenta DNI o en los canales oficiales del Banco Provincia que la sucursal elegida se encuentre adherida a la promoción vigente.

Otros descuentos activos de Cuenta DNI en noviembre

Además del beneficio en marcas destacadas, la billetera digital mantiene otras promociones durante todo el mes:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con tope semanal de $6.000 (se completa con $15.000 en consumos).

Universidades, eventos y clubes: 40% de descuento diario en comercios adheridos dentro de estas entidades, con límite de $6.000 por semana.

Comercios de cercanía: 20% de ahorro de lunes a viernes en almacenes, carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con tope unificado de $6.000 semanales (se alcanza gastando $30.000).