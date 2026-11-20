Cuenta DNI renueva sus beneficios durante noviembre de 2026 con descuentos en distintos rubros y promociones especiales para organizar las compras antes de que termine la semana. La billetera digital de Banco Provincia ofrece alternativas para ahorrar en alimentos, comercios de barrio, supermercados, salidas gastronómicas y servicios, con reintegros que llegan al 40%.

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Entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre habrá oportunidades para aprovechar los descuentos, aunque las promociones cambian según el día y el comercio. Algunas tienen topes semanales de reintegro, otras no establecen límites y también hay beneficios especiales para quienes pagan con tecnología NFC. Por eso, conocer el cronograma permite organizar los consumos y aprovechar mejor cada promoción.

Cuenta DNI: qué descuentos hay el viernes 20 de noviembre

El viernes 20 de noviembre, hay disponibles diferentes promociones para compras cotidianas y consumos en comercios adheridos. Entre las alternativas se destacan los descuentos en locales de cercanía, gastronomía y supermercados. Estos son los principales beneficios disponibles:

Comercios de cercanía: 20% de descuento, de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.

20% de descuento, de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000, o 30% pagando con tarjetas mediante NFC, con un tope de $15.000 por semana.

25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000, o 30% pagando con tarjetas mediante NFC, con un tope de $15.000 por semana. Supercoop: 15% de descuento, sin tope de reintegro.

15% de descuento, sin tope de reintegro. Cooperativa Obrera: 15% de descuento, sin tope de reintegro.

15% de descuento, sin tope de reintegro. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento, con un tope semanal de $6.000. Universidades: 40% de descuento en buffets, kioscos y fotocopiadoras adheridas, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento en buffets, kioscos y fotocopiadoras adheridas, con un tope semanal de $6.000. Marcas destacadas: 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000 por comercio y por persona.

Qué promociones tiene Cuenta DNI el sábado 21 de noviembre

El sábado también habrá descuentos en distintos rubros, con especial atención a las compras para el hogar, las mascotas y las salidas durante el fin de semana. Las promociones disponibles serán:

Veterinarias y pet shops: 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Gastronomía: 25% de descuento en locales adheridos, con un tope semanal de $8.000.

25% de descuento en locales adheridos, con un tope semanal de $8.000. YPF Full: 25% de descuento en gastronomía, con un tope de $8.000 por semana.

25% de descuento en gastronomía, con un tope de $8.000 por semana. Supercoop: 15% de descuento, sin tope de reintegro.

15% de descuento, sin tope de reintegro. Cooperativa Obrera: 15% de descuento, sin tope de reintegro.

15% de descuento, sin tope de reintegro. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento, con un tope semanal de $6.000. Universidades: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento, con un tope semanal de $6.000. Marcas destacadas: 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000 por comercio y por persona.

Crédito: Cuenta DNI.

Cuenta DNI: qué descuentos se pueden aprovechar el domingo 22 de noviembre

Para cerrar el fin de semana, Cuenta DNI mantendrá algunos de sus beneficios habituales, especialmente en gastronomía, estaciones de servicio y comercios adheridos. El domingo 22 de noviembre estarán disponibles las siguientes promociones: