Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, continúa con su esquema de promociones para noviembre de 2026. Entre los beneficios disponibles hay un descuento del 30% en una selección de marcas gastronómicas y comerciales que permite recuperar hasta $15.000 mensuales por establecimiento.

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La propuesta alcanza a quienes utilizan Cuenta DNI para pagar en los locales adheridos y ofrece una oportunidad para organizar las compras y consumos del mes. A diferencia de otras promociones de la billetera, que tienen días específicos de vigencia, este beneficio se puede aprovechar de lunes a domingo.

Qué marcas tienen 30% de descuento con Cuenta DNI en noviembre

El beneficio alcanza a ocho marcas destacadas que forman parte del programa de promociones de Banco Provincia:

Havanna: cafeterías y productos regionales.

cafeterías y productos regionales. Atalaya: tradicional marca de medialunas.

tradicional marca de medialunas. Lucciano’s: heladerías.

heladerías. Guolis: alfajores y productos regionales.

alfajores y productos regionales. Antares: cervecería y gastronomía.

cervecería y gastronomía. La Fonte D’Oro: cafeterías.

cafeterías. Balcarce: alfajores y productos dulces.

alfajores y productos dulces. Le Park: gastronomía.

La promoción contempla un 30% de descuento todos los días, con un límite de devolución de $15.000 por comercio, por mes y por persona. Esto significa que el tope no es compartido entre todas las marcas: se puede aprovechar en distintos establecimientos adheridos, respetando el límite correspondiente a cada uno.

Qué días comprar para aprovechar los $15.000 de reintegro

Una de las principales ventajas de esta promoción es que no obliga a concentrar las compras en una jornada determinada. El descuento del 30% está vigente todos los días de noviembre, incluidos sábados y domingos, en los comercios adheridos.

Para alcanzar el reintegro máximo de $15.000, es necesario realizar consumos por $50.000 en un mismo comercio durante el mes. Por ejemplo:

Con una compra de $10.000, el reintegro es de $3.000.

Con una compra de $20.000, se recuperan $6.000.

Con consumos acumulados de $30.000, el ahorro llega a $9.000.

Con $50.000 en compras, se alcanza el tope de $15.000.

La clave está en tener en cuenta que el límite se calcula por comercio y por mes. Por eso, quienes frecuentan más de una de las marcas incluidas pueden distribuir sus consumos y aprovechar los reintegros en diferentes establecimientos.

Cuenta DNI.

Antes de pagar, es importante verificar que el local participe de la promoción y consultar las condiciones vigentes desde la aplicación Cuenta DNI o los canales oficiales de Banco Provincia.

Todas las demás promociones de Cuenta DNI en noviembre 2026

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 (se alcanza con un ticket de $15.000).

todos los días, con un tope semanal de (se alcanza con un ticket de $15.000). Universidades, eventos y clubes: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de estas instituciones, con un límite de $6.000 por semana.

diario en comercios adheridos dentro de estas instituciones, con un límite de por semana. Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes en almacenes, carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope unificado de $6.000 semanales (se completa con compras por $30.000).

de lunes a viernes en almacenes, carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope unificado de (se completa con compras por $30.000). Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los días sábados, con un tope semanal de $8.000 por persona.